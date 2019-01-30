2019-01-30T18:18:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Строительство жилья в 2019 году: долгостроев не станет в июне, а продлевать стройку разрешат только один раз

Новые дома для очередников будут строить в Смолевичах и анонсировать в прессе, а время ожидания многодетных семей в очереди хотят довести до года.
Таисия САВИНА
Поделиться:
Когда под Минском начнут строить обещанные поселки из малоэтажных панелек по 300 - 400 долларов за метр, по-прежнему не ясно.Когда под Минском начнут строить обещанные поселки из малоэтажных панелек по 300 - 400 долларов за метр, по-прежнему не ясно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Сейчас в Беларуси 34 838 многодетных семей. Часть из них уже строится по льготным кредитам, часть ждет очереди. Недавно власти поставили новую задачу: в очереди многодетные должны стоять не дольше двух лет.

- Текущий и 2020 годы у нас будут напряженными, - говорит начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. - Задача довольно сложная, до этого в таких объемах и так быстро мы не строили. Но мы проанализировали ситуацию: если не расхолаживаться, то у нас есть все возможности не просто сделать это, а перевыполнить план. Думаю, мы выйдем на такую ситуацию, когда многодетная семья, ставшая на учет, будет стоять в очереди не более года.

Специалист рассказал, где и за какие деньги планируется строить жилье в этом году.

Что будет со строительством в городах-спутниках?

Минчанам, которые стоят в очереди, предложат льготное жилье в городах-спутниках. Такой пилотный проект уже находится на рассмотрении в Администрации президента.

- Мы направляем людей строго по очереди. Первым 50 людям отправляем извещение, и они должны ответить, согласны строиться или нет. Люди, которые стоят в очереди в Минске иногда и более 25 лет, часто говорят: «Знаете, я уже столько лет простоял в очереди, что хочу жить в Минске!» А кто-то может и не ответить вообще. И пока переберешь всех, кто не хочет… Чтобы такого не было, мы подготовили проект по Смолевичам. Мы дадим информацию в прессу о том, что будет строиться определенный дом. Желающие очередники напишут заявление на строительство, а из них выберут тех, кто дольше состоит на учете нуждающихся. Строить дома, скорее всего, будет УКС. Но вообще, тема строительства в городах-спутниках идет трудновато. Построить красивые дома-коробки - это полдела. Там нужно построить производство, детские садики, школы, поликлиники, больницы, дороги… Для того чтобы ездить на работу в Минск, людей нужно обеспечить хорошей транспортной инфраструктурой. А это непросто.

Сколько будет стоить льготный метр и от чего зависит его стоимость?

- Цены разные, в зависимости от конструкции дома: ведь панель, каркас и монолит, конечно, будут стоить по-разному. Но в любом случае к концу года метр льготного жилья не будет превышать 1025 рублей, - обещает Александр Авраменко. - А коммерческие цены зависят еще и от того, есть ли рядом готовая инфраструктура: если есть, то метр обойдется дешевле. Кроме того, если рядом есть частный сектор, его иногда нужно сносить, а это дополнительные расходы.

Сколько сейчас в стране долгостроев и что с ними станет?

- На начало года в Беларуси было зарегистрировано 19 жилых сверхнормативных домов. В Витебской области - 4, в Гродненской - 3, в Минской области - 9, в Минске - 3. Все эти дома обещают достроить до июня 2019 года, даже раньше. Они все на строгом контроле. У нас есть «сверхнормативные дома» и «проблемные». Первые строятся дольше установленного срока, а вторые - это дома вроде пресловутого «Тамбаз», когда строительство остановилось, и встал вопрос: кто и за какие деньги будет это достраивать? Сейчас подготовлен проект изменений, по которым продлевать строительство можно будет только один раз.

Как будут строить малоэтажные дома-панельки?

Напомним, строить индустриальные поселки из малоэтажных панелек по 300 - 400 долларов за метр планируют уже около года. В октябре 2018 года вице-премьер Владимир Кухарев (в правительстве он курирует строительство, транспорт и ЖКХ) рассказал, что типовые проекты индивидуальных дешевых домов уже разработаны. Но ситуация все еще размытая: физлицу построить такой дом напрямую пока не получится. Нужно обращаться в дилерскую сеть, которая сама еще в процессе создания. Получается, европейские домики пока можно увидеть только в качестве презентации. Ясности и сейчас немного:

- Мы ратуем за то, чтобы это было организованно. Например, в администрацию района приходит районный УКС, приобретает участок земли и строит определенное количество домов. Преимущества в том, что это будет быстро, качественно и надежно. И точно дешевле для каждого гражданина. Если кажется, что ты сам построишь быстро и хорошо, потом это далеко не всегда так оказывается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Проданная бутылка молока дает возможность торговой сети заработать 1 копейку, а производителю - 6,4 копейки». «Евроопт» прокомментировал слова бизнес-союзов о монополизации
Крупные ретейлеры не мешают работать маленьким магазинам, а производителей заставляют аргументировать любое повышение цен
В Италии снижают пенсионный возраст, в Латвии разрешили получать пенсию за умершего супруга. Как сейчас меняются пенсионные системы?
Где-то пенсионный возраст повышают, где-то понижают, а где-то - разрешают выходить на заслуженный отдых в зависимости от того, сколько проработали
В Могилевской области монеты росли из-под земли
Продолжаем наш совместный с Беларусбанком проект, в котором мы шаг за шагом изучаем денежную историю нашей страны. Здесь есть все: клады, банки, легенды, герои и реалии наших дней. Новая страница - Могилевская область
Новости 24
ДТП в Гродно: россиянин на Bentley не уступил дорогу микроавтобусу
Председатель Общества белорусского языка Елена Анисим собирается участвовать в президентских выборах
Минчанин убежал из магазина перед закрытием с коробкой обуви и платежным терминалом
МВД: в 2018 году белорусы заплатили почти $65 миллионов по административкам
Курс валют в Беларуси 30 января: стоимость доллара и евро упала
Погода в Беларуси 31 января: мокрый снег и плюсовая температура
Деньги и подарочные сертификаты магазинов. Четверых работников ссуза в Пинске подозревают в получении взяток
Фотофакт. В Рогачевском районе лоб в лоб столкнулись два грузовика
Подробности аварии под Слуцком: водитель выпивал накануне и ехал без прав, ребенок был не пристегнут
Подросток из Гродно написал в соцсетях, что он заминировал гимназию. Учеников и преподавателей эвакуировали
Государство выделит 905 тысяч рублей учебным заведениям православной церкви
Билеты на концерт Тимы Белорусских продают за 80 рублей
В Минске мужчина признался в том, что задушил свою 61-летнюю мать
Россиянка пыталась нелегально перевезти через границу 34 тысячи долларов и 1800 евро
В Горках обрушилась крыша частного дома
По рублю за штуку. В Пинске судили 80-летнюю пенсионерку, которая нелегально продавала пакеты на рынке
В Минске двое парней пытались украсть телефон у таксиста
За курение на детской площадке или в авто, где едет ребенок до 14 лет, грозит до 102 рублей штрафа
В Витебске на пожаре погибла пенсионерка, еще 9 жильцов подъезда пришлось эвакуировать
В Лиде спасатели вытащили провалившегося под лед пса
Кому достались 120 000 рублей от «Евроопт»?
2 суицида, 4 парасуицида: на Гомельщине бьют тревогу из-за детских самоубийств
Пьяная бесправница врезалась в дерево в Слуцком районе, ее 10-летний сын в реанимации
В Молодечно по следам на снегу вычислили дебошира, который повредил машину и ударил ее хозяйку
В Слуцке 77-летняя пенсионерка пришла за пенсией, а ей сказали, что она умерла