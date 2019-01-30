Строительство жилья в 2019 году: долгостроев не станет в июне, а продлевать стройку разрешат только один раз

Сейчас в Беларуси 34 838 многодетных семей. Часть из них уже строится по льготным кредитам, часть ждет очереди. Недавно власти поставили новую задачу: в очереди многодетные должны стоять не дольше двух лет.

- Текущий и 2020 годы у нас будут напряженными, - говорит начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. - Задача довольно сложная, до этого в таких объемах и так быстро мы не строили. Но мы проанализировали ситуацию: если не расхолаживаться, то у нас есть все возможности не просто сделать это, а перевыполнить план. Думаю, мы выйдем на такую ситуацию, когда многодетная семья, ставшая на учет, будет стоять в очереди не более года.

Специалист рассказал, где и за какие деньги планируется строить жилье в этом году.

Что будет со строительством в городах-спутниках?

Минчанам, которые стоят в очереди, предложат льготное жилье в городах-спутниках. Такой пилотный проект уже находится на рассмотрении в Администрации президента.

- Мы направляем людей строго по очереди. Первым 50 людям отправляем извещение, и они должны ответить, согласны строиться или нет. Люди, которые стоят в очереди в Минске иногда и более 25 лет, часто говорят: «Знаете, я уже столько лет простоял в очереди, что хочу жить в Минске!» А кто-то может и не ответить вообще. И пока переберешь всех, кто не хочет… Чтобы такого не было, мы подготовили проект по Смолевичам. Мы дадим информацию в прессу о том, что будет строиться определенный дом. Желающие очередники напишут заявление на строительство, а из них выберут тех, кто дольше состоит на учете нуждающихся. Строить дома, скорее всего, будет УКС. Но вообще, тема строительства в городах-спутниках идет трудновато. Построить красивые дома-коробки - это полдела. Там нужно построить производство, детские садики, школы, поликлиники, больницы, дороги… Для того чтобы ездить на работу в Минск, людей нужно обеспечить хорошей транспортной инфраструктурой. А это непросто.

Сколько будет стоить льготный метр и от чего зависит его стоимость?

- Цены разные, в зависимости от конструкции дома: ведь панель, каркас и монолит, конечно, будут стоить по-разному. Но в любом случае к концу года метр льготного жилья не будет превышать 1025 рублей, - обещает Александр Авраменко. - А коммерческие цены зависят еще и от того, есть ли рядом готовая инфраструктура: если есть, то метр обойдется дешевле. Кроме того, если рядом есть частный сектор, его иногда нужно сносить, а это дополнительные расходы.

Сколько сейчас в стране долгостроев и что с ними станет?

- На начало года в Беларуси было зарегистрировано 19 жилых сверхнормативных домов. В Витебской области - 4, в Гродненской - 3, в Минской области - 9, в Минске - 3. Все эти дома обещают достроить до июня 2019 года, даже раньше. Они все на строгом контроле. У нас есть «сверхнормативные дома» и «проблемные». Первые строятся дольше установленного срока, а вторые - это дома вроде пресловутого «Тамбаз», когда строительство остановилось, и встал вопрос: кто и за какие деньги будет это достраивать? Сейчас подготовлен проект изменений, по которым продлевать строительство можно будет только один раз.

Как будут строить малоэтажные дома-панельки?

Напомним, строить индустриальные поселки из малоэтажных панелек по 300 - 400 долларов за метр планируют уже около года. В октябре 2018 года вице-премьер Владимир Кухарев (в правительстве он курирует строительство, транспорт и ЖКХ) рассказал, что типовые проекты индивидуальных дешевых домов уже разработаны. Но ситуация все еще размытая: физлицу построить такой дом напрямую пока не получится. Нужно обращаться в дилерскую сеть, которая сама еще в процессе создания. Получается, европейские домики пока можно увидеть только в качестве презентации. Ясности и сейчас немного:

- Мы ратуем за то, чтобы это было организованно. Например, в администрацию района приходит районный УКС, приобретает участок земли и строит определенное количество домов. Преимущества в том, что это будет быстро, качественно и надежно. И точно дешевле для каждого гражданина. Если кажется, что ты сам построишь быстро и хорошо, потом это далеко не всегда так оказывается.