Выходные в Минске 2-3 февраля: лепим авторского снеговика и делаем селфи у ледяного камина

- В Национальном художественном музее открылась и до 10 марта будет экспонироваться первая в Беларуси персональная выставка картин известного музыканта, бессменного лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова «Тотемы Зимогоров». Особое предпочтение БГ отдает жанру пейзажа, в котором удивительным образом соединяет изобразительную и музыкальную ткань. Билеты: 4 - 8 руб.

В Национальном художественном музее проходит выставка картин Бориса Гребенщикова.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- В Ботаническом саду 3 февраля завершается выставка-фестиваль снежных и ледовых скульптур «Мир кристаллов». Здесь можно увидеть много интересного: бабочку и птицу счастья, кита с городом на спине и бобра с хлебом-солью, колодец и кресло у камина. Вход в сад - до 18.30. Вечером на выставке еще интереснее, потому что все скульптуры подсвечиваются светодиодными лентами. Билеты: 5 - 10 руб., бесплатно для инвалидов всех групп.

В Ботаническом саду проходит выставка-фестиваль снежных и ледовых скульптур «Мир кристаллов».Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Очень красивые соревнования - Международный турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2019» - 2 и 3 февраля (нач. в 10.30) в «Чижовка-Арене». К участию готовятся спортсменки из Беларуси, России и Украины. Возраст участниц - 6 - 15 лет. Совсем малышки - 3 - 5 лет - выступят вне конкурса. Будут и выступления взрослых участниц 31+. Каждый номер - мини-спектакль! Вход на фестиваль свободный.

Фото: Сергей ГАПОН.

- Благотворительное общественное объединение «Мир без границ» и актер Александр Вергунов приглашают всех присоединиться к перформансу «Балаганчик», который пройдет 3 февраля (нач. в 17.00) на площадке культурного хаба Ок16 (ул. Октябрьская, 16). В этом представлении ребята из домов-интернатов для детей с особенностями развития и воспитанники специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений закрытого типа покажут все, чему научились за год на мастер-классах, которые для них вели профессиональные артисты. Ребята покажут даже футбольный фристайл. За музыку отвечает группа «Нагуаль». Вход свободный!

- Услышать бесплатно мини-концерт Александра Cолодухи можно 2 февраля в 14.00 в ТЦ Outlet, что по пр. Жукова, 44. Вход свободный.

- Ярмарка белорусских мастеров Louis Market запланирована на 2 и 3 февраля (с 10.00 до 22.00) в центральном атриуме ТЦ «Столица». Здесь будут представлены авторские изделия, текстильные игрушки, интересные изделия из стекла, керамики и металла, дерева. Вход свободный.

- «ЭкоАрт» - авторский курс по экологическому искусству известного скульптора Валентина Борздого. Тема занятия - создание скульптурных композиций из снега. Инструменты и материалы предоставят сотрудники Музея-мастерской З. Азгура (ул. Азгура, 8). Возрастных ограничений нет. Билет: 8 руб. Обязательна предварительная запись по т. (017) 380-06-32, (025) 518-88-28.

- 2 и 3 февраля с 12.00 до 20.00 в культурном центре «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) пройдет первая в нынешнем году барахолка KaliLaska. Участники этого благотворительного проекта собирают ненужные вещи, большую часть отправляют в социальные учреждения для нуждающихся и очень небольшую, а именно брендовую одежду хорошего качества, интересные вещицы для дома и творчества, за вменяемые деньги продают на таких барахолках. Вырученные деньги идут опять же на благотворительность. Прийти сюда можно бесплатно.

- Если вы не знаете, как звучит клавир, то приходите 3 февраля в 19.00 в Малый зал Белгосфилармонии послушать музыку Баха, а именно «Хорошо темперированный клавир» в исполнении Дмитрия Зубова. Билеты: 7 - 8 руб.