Министр образования предложил поменять формат родительских собраний

На днях министр образования Игорь Карпенко предложил школам изменить формат родительских собраний. И обсуждать на них не только оргвопросы, успеваемость учеников, но и разговаривать на более глобальные темы вместе с приглашенными специалистами.

- Это широко практиковалось в советские годы. Кстати, многие школы и сегодня это используют. У нас есть и методики, и специалисты, которые могут проконсультировать по вопросам семьи. Мы сторонники того, чтобы на родительских собраниях в том числе обсуждались вопросы, как семья влияет на воспитание подрастающего поколения, - цитирует министра belta.by.

Родители подтверждают: такая практика действительно существует. Например, их периодически приглашают в школу на лекции вроде «Стиль жизни - здоровье» и на встречи с представителями МЧС.

Мы решили уточнить в Минобразования, каким они видят формат таких собраний и кого, по их мнению, туда можно было бы пригласить.

- В воспитании принимают участие три стороны: ученики, учителя и родители. На собраниях могут обсуждаться любые темы, которые интересуют родителей. Причем не только вопросы обучения, но и воспитания детей. Например, как ребенок ведет себя в коллективе или почему прогуливает уроки. Исходя из того, что именно их волнует, будут приглашаться специалисты, чтобы помочь разобраться в теме. Это могут быть представители милиции, наркологи, психологи и другие эксперты, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. - Форматы могут быть самые разные, это на усмотрение администрации школы. Но родительские собрания не будут только лекциями, чаще всего это происходит в формате «вопрос-ответ». То есть часть родительского собрания будет посвящена оргвопросам, часть - волнующих родителей темам.

- Но такие родительские собрания были и раньше. Что изменится?

- Такая практика была уже давно, по обоюдному участию и учителей, и родителей. Сейчас темы будут инициировать родители, сообщать о ней, а уже учителя, администрация школы будут заниматься поиском специалистов. Поверьте, сейчас родители очень инициативные, общаются в соцсетях с учителями, обсуждают вопросы. Министерство надеется, что в вопросах воспитания детей родители не будут замыкаться, они должны понимать, что школа для них в этом плане - большой помощник. Должна быть форма открытости и взаимодействия.