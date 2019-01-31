Рак толстого кишечника вышел в Беларуси на первое место

У женщин в Беларуси чаще всего диагностируется рак молочной железы, у мужчин - предстательной железы. Но в общей сложности лидируют злокачественные опухоли толстой кишки. Примерно 80% случаев колоректального рака можно предотвратить с помощью профилактической колоноскопии, рассказал Сергей Красный, заместитель директора по научной работе ГУ "РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Это подтвердил пилотный скрининг, который проводили в Беларуси в прошлом году: у 55% обследованных людей от 45 до 70 лет были выявлены и удалены полипы в толстом кишечнике, у каждого 11-го это были те полипы, из которых через 10 - 15 лет стопроцентно появляется рак.

Колоноскопия позволяет выявить рак толстой кишки от нулевой стадии. Это значит, что лечение будет максимально щадящим - эндоскопическая операция, без лучевой и химиотерапии и риска для других жизненно важных органов. Увы, в реальности половина выявленных случаев колоректального рака - это 3 - 4-я стадия.

- Колоректальный рак не просто так растет. Это связано с образом жизни, изменением нашего питания, активности, - подчеркнул Сергей Красный. - Считается, что для профилактики надо есть больше овощей, фруктов, чтобы лучше работал кишечник, меньше мяса, особенно жареного и копченого, практически исключить фастфуд. Очень важно вести подвижный образ жизни, заниматься обычной физкультурой в удовольствие. У людей с лишним весом, ожирением частота колоректального рака увеличивается.

Главным же пунктом профилактики остается скрининг и его самый информативный метод - колоноскопия. Анализ кала на скрытую кровь, увы, не очень эффективен в отношении профилактики - он редко выявляет опасные полипы и опухоли на нулевой-первой стадии. Специалисты утверждают, что даже если раз в жизни сделать колоноскопию в 50 лет (оптимальный возраст для этой процедуры - с 45 лет), то это позволит на 60% снизить частоту рака. Но не все просто. Колоноскопия, которую делают под наркозом, требует особых условий: отдельная операционная, оборудование, определенные специалисты.

Такие кабинеты сейчас организуются повсеместно в Беларуси, но в каждой районной больнице это невозможно сделать сразу, признают специалисты. По собственной инициативе проще сделать это на платной основе. Но если человек обратится к врачу с симптомами, характерными для рака толстой кишки, его немедленно направят на диагностику бесплатно.