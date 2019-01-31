МВД подсчитало, что средний уровень преступности снизился на 10%

Министерство внутренних дел привело цифры, которые должны обнадежить общество. Так, по итогам 2018 года общее число уголовно наказуемых деяний снизилось на 2,9%, а число пострадавших сократилось на две тысячи. Средний же уровень преступности снизился на 10%.

Любопытно, что почти две тысячи преступлений было раскрыто с помощью систем видеонаблюдения. Сократилось и число преступлений, совершенных людьми, имеющими судимость, несовершеннолетними, пьяными, в сельской местности.

Снизилось и общее число наркопреступлений - на 8,9%. На четверть меньше зарегистрировано передозировок психоактивными веществами (с 437 до 327), в том числе с летальным исходом (меньше в 1,5 раза).

По информации ведомства, было установлено 29 каналов поставок дурмана в страну из-за границы, пресечена деятельность 7 подпольных нарколабораторий, 42 помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

Приводятся и такие грустные цифры: количество погибших детей в результате ДТП по сравнению с 2017 годом не уменьшилось (22 ребенка), а раненых возросло с 303 до 419. При этом сократилось количество учетных ДТП и пострадавших в них людей.

Год назад глава МВД Игорь Шуневич рассказал, что на протяжении четырех последних лет наблюдается снижение зарегистрированных преступлений и возбужденных уголовных дел.

- Основной тренд - это снижение числа наиболее опасных преступлений: убийств, тяжких телесных повреждений, разбоев, - приводит слова министра belta.by.