Александр Лукашенко: Необходимо противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь

- Здесь у нас приличный кусок работы, - сказал Александр Лукашенко. - Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный.

Президент отметил, что эта проблема обсуждалась и во время состоявшегося непосредственно перед совещанием телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

- В плане предстоящей встречи определились, что мы серьезно обсудим эту проблему в контексте наших двусторонних отношений, где мы можем поработать вместе.

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что во время телефонного разговора главы государств обсудили состояние белорусско-российского сотрудничества и договорились в ближайшее время провести встречу, на которой стороны обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Продолжая тему информационной безопасности, президент сказал:

- Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим, - цитирует Александра Лукашенко БелТА. - Пропагандировать нам особо не надо. А вести борьбу за свои принципы, поднимать имидж нашей страны - это надо. И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, - это основной вопрос.

Александр Лукашенко подчеркнул, что отстаивать интересы страны надо более эффективно.

- Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать.

По словам президента, назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ.

Еще один блок вопросов на совещании касался рекламного рынка.

- Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас - ведущих средств массовой информации, - сказал Александр Лукашенко, обращаясь к руководителям СМИ.