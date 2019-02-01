2019-02-01T16:22:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше ограбили женщину: отобрали деньги, которые она украла

Милиция нашла и воровку, и грабителя
Наталья ПАРТОЛИНА
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На четыре года может сесть женщина, обокравшая знакомого, и парень, который ее ограбил.На четыре года может сесть женщина, обокравшая знакомого, и парень, который ее ограбил.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Необычное ограбление произошло в Орше. На железнодорожном вокзале молодой человек отобрал у женщины деньги. Пикантность ситуации в том, что за несколько часов до того, как стать жертвой грабителя, дама сама украла эти деньги у своего знакомого.

История началась с того, что 32-летняя женщина была в гостях у знакомых и в ходе вечера украла у них деньги. Хозяин дома обнаружил, что у него пропала крупная сумма - 25 000 российских рублей. Подозрения пали на приятельницу, и через пару дней ее задержали.

Женщина во всем призналась, но денег у нее к тому моменту уже не было. Часть она прогуляла сразу. Когда от украденной суммы осталось менее половины - 10 тысяч, решила обменять их на белорусские рубли и поехала на вокзал. Дама была очень пьяна и даже не смогла внятно объяснить, почему обратилась не в обменный пункт, а к двум парням у вокзального буфета.

- Молодые люди оказались на вокзале случайно, - рассказал временно исполняющий обязанности начальника ООПП Оршанского ОВДТ Алексей Евлаков. - Когда к ним подошла едва держащаяся на ногах женщина с просьбой обменять деньги, один из парней выхватил у нее купюры и убежал. А женщину через несколько минут задержали сотрудники милиции за нахождение в общественном месте в пьяном виде и отправили в медвытрезвитель.

Жаловаться милиционерам на то, что у нее отобрали украденные деньги, женщина тогда не стала. Но когда ее через несколько дней задержали по подозрению в краже, рассказала, что и сама стала жертвой ограбления.

- Личность молодого человека установили, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, - рассказал Алексей Евлаков. - Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 УК Беларуси (грабеж).

28-летний оршанец, как оказалось, не имел раньше неприятностей с законом. А вот у дамочки, которую он ограбил, внушительный «послужной список». Она много раз была судима за кражи, грабеж, мошенничество. Много раз попадала под административную ответственность - за мелкое хулиганство и пьянки.

Обоим - и воровке, и мужчине, который ее ограбил, - может грозить до четырех лет лишения свободы.

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