Мужчин возраста 45+ убивает одиночество и безысходность

Одинокой женщине в возрасте около 60 лет в Беларуси найти свободного мужчину крайне сложно. И дело не столько в ее сложившихся требованиях, сколько в том, что ряды потенциальных кавалеров среди ровесников стремительно редеют. На проживающих в Беларуси 1681,4 тыс. женщин старше 65 лет приходится только 696 тыс. мужчин такого же возраста. Просто 45 - 60 лет для них - кризисный порог, который многие не успевают переступить.

О том, как мужчины приближают свою смерть и что они могут сделать для того, чтобы стать долгожителями без проблем со здоровьем, рассказала на семинаре в Воложине главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения Беларуси Людмила ЖИЛЕВИЧ. Семинар - это часть инициативы «Самое время!» для мужчин Минской области в возрасте 45+.

- Мы стали жить дольше. Но не знаем теперь, что с этим делать. Поэтому для многих мужчин выход на пенсию - трагедия, и переход к пенсионному возрасту - самый уязвимый период в их жизни, когда мы начинаем терять их очень быстро, - отмечает Людмила Жилевич.

Почему мужчины умирают молодыми чаще, чем женщины?

- У нас на сегодня одиночество в зрелом возрасте - один из главных катализаторов преждевременной смертности. Мужчины в этом особенно уязвимы, а с возрастом эта уязвимость намного сильнее, - говорит Людмила Жилевич. - К культуре общения в кафе мы еще не привыкли, лавочки для посиделок исчезли, а появились телевизоры, интернет…

Проблема не только в этом. Женщины такого же возраста чаще всего не хотят впускать в свою жизнь мужчин с их вредными привычками (а многие продолжают курить и выпивать, как в молодые годы), букетами болезней.

По словам Людмилы Жилевич, достаточно большой процент самоубийств (19%) в картине мужской смертности - это показатель не только психологической безысходности: «Как правило, совершаются суициды в нетрезвом состоянии, когда обостряется восприятие жизни. И это не только наша проблема. В Литве, Южной Корее количество самоубийств еще больше. Потому что все зависит от того, как человек умеет адаптироваться к окружающей обстановке. Мужчины в силу своей природы не так гибко, как женщины, реагируют на проблемы, а в состоянии алкогольного опьянения выбирают иногда самый легкий способ покончить с жизнью, не думая о последствиях для своей семьи».

Проблемы с сердцем иногда начинаются ниже пояса

Заболевания органов кровообращения - для мужчин из всех болезней самые смертоносные. Но инфаркты, инсульты не возникают ниоткуда. Начинаются они обычно издалека: вредные привычки, стрессы, лишний вес. Сначала появляется пивной животик, за ним при недостаточной физической активности и неправильном питании цепочкой тянутся гипертония, дислипидемия (нарушение липидного обмена, когда происходит закупорка сосудов, чаще всего - именно сердца).

- С метаболическим синдромом связаны и проблемы с потенцией, - напомнила Людмила Жилевич. - Это уже результат длительного усугубления проблем со здоровьем в целом. И когда этот этап пройден, восстановить здоровье уже очень трудно. И все равно мужчины предпочитают об этих проблемах умалчивать. К врачу не идут, уходят в психологическую депрессию, которая, как признано во всем мире, является главным катализатором развития онкологических и кардиологических заболеваний.

Уровень мужского гормона тестостерона начинает снижаться уже после 30 лет. А он влияет не только на репродуктивную функцию, но и на работу сердечно-сосудистой системы. Как только падает тестостерон, начинается снижаться выносливость организма к нагрузкам, повышается утомляемость, наступает безразличие к жизни.

Чем старше мужчина, тем меньше у него тестостерона и тем сильнее проявления этого дефицита: эмоций по поводу и без больше, активности меньше, начинаются костно-мышечные проблемы, сердечно-сосудистые катастрофы (инсульт и инфаркт), снижается потенция.

ВАЖНО!

Три совета для мужчин, которые стремятся к здоровому долголетию

1. Регулярно проходить медицинские обследования, соответствующие возрасту, даже если ничего не беспокоит.

Одно из обязательных обследований - анализ на ПСА, который в Беларуси рекомендуется сдавать мужчинам после 40 лет минимум один раз в год. По результатам ПСА оценивается риск развития онкологических заболеваний предстательной железы.

- После 50 лет у мужчин возникают проблемы со стороны предстательной железы, причем они могут быть разного рода, - говорит главный внештатный гериатр. - И это не обязательно онкология! Но даже если рак будет выявлен, то у нас он прекрасно оперируется, не разрушая все мужские функции. Главное - не опоздать. После операции можно прожить до глубокой старости.

2. Считать калории

Пища с возрастом должна становиться все более легкой. Примерно через каждый десяток лет калораж рекомендуется уменьшать на 30%. Уменьшать понемногу следует потребление животных жиров и жирных блюд в принципе, а также спиртного (это очень калорийный продукт!), меньше солить пищу и постараться снизить потребление кофе и шоколада.

3. Учиться жить активно

Это не значит, что все должны записаться в тренажерный зал или стать на лыжи. Физическую активность надо выбирать по силам, чтобы получать от нее удовольствие, а не проблемы. Белорусские специалисты разработали комплекс рекомендаций, которые составляют формулу активного долголетия. И включает он заботу не только о теле, но и о духе. Потому что во всем должна быть гармония. Сегодня в Республиканском геронтологическом центре (активного долголетия) на базе Республиканского клинического госпиталя ИВОВ им. П.М. Машерова работает Школа активного долголетия, где учат сохранять эту гармонию в пожилом возрасте. Открыть такие школы скоро планируется по всей Беларуси.

КСТАТИ

Мужчины думают, что «всем должны», и это мешает им жить

Повысить мотивацию мужчин Минской области в возрасте 45+ вести активный образ жизни и сохранять здоровье через освоение модели активного долголетия - задача инициативы «Самое время!».

Она реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения.

Для понимания актуальных мужских проблем была изучена фокус-группа, состоящая из мужчин старше 45 лет из города Молодечно. Что выяснилось? Большинству из них не хватает свободного времени и решительности, чтобы обратиться к врачу. При этом многие из них свое состояние здоровья переоценивают. Отдыхать опрошенные мужчины предпочитают дома и на даче. Их терзает ощущение, что мужчина «всем должен», а чувство долга перед семьей и детьми мешает жить для себя. Совершенствоваться путем самообразования мужчины не готовы. Словом, отношение к жизни довольно консервативное. А в нынешних реалиях консерватизм, в том числе и в отношении к собственному здоровью, приводит к большим проблемам.

В ее рамках в нескольких райцентрах Минской области будут проводиться семинары, где расскажут, что делать мужчинам, чтобы продлить жизнь и прожить ее в гармонии. Первый такой семинар прошел в Воложине на базе центральной районной больницы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Причины смертности мужчин (данные за 2017 год):

Заболевания органов кровообращения - 35%,

Новообразования - 26%,

Травмы и отравления - 20%,

Болезни органов дыхания - 6%,

Болезни органов пищеварения - 5%,

Прочие - 8%.

Структура смертности мужчин трудоспособного возраста от травм и отравлений (2016 год):

Самоубийства - 19%,

Убийства - 5%,

Отравления алкоголем - 14%,

Транспортные (в том числе ДТП) - 10%,

Прочие случайные отравления (суррогаты алкоголя, химические вещества) - 9%,

Случайные утопления - 5%

Прочие - 29%.