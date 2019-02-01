Завершился первый в этом году тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» стал за несколько месяцев по-настоящему народным проектом. Вместе с сетью «Зеленая аптека», которая подготовила шикарные призы для победителей, мы посвятили конкурс Году малой родины. В нем читатели газеты «Комсомольская правда» и сайта kp.by показывают любимые места нашей Беларуси. Тем более Год малой родины продолжен по всей стране, потому и наш конкурс продолжается в первом квартале 2019-го. У вас еще есть два шанса не упустить свою фотоудачу! Кадры, сделанные и на фотоаппарат, и на мобильный гаджет, которые вы до сих пор пересматриваете, загружаете в соцсети и которыми делитесь с друзьями, теперь по-настоящему приносят удачу.

Из почти полутора сотен конкурсных фото «родом» из Минской области выбрано два, которые награждаются призами. По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Александра Васильевича Толстуха, сделанная на озере Нарочь.

По решению жюри конкурса награждается Ольга Александровна Максимова - участница показала пруды-охладители ТЭЦ-5. «Фонтанчики-разбрызгиватели на сильном морозе замерзают, образуя причудливые наросты льда, и, если пофантазировать, можно перенестись во льды Арктики», - заметила в описании снимка победительница.

Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленой аптеки». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленая аптека» и расскажут, как и где получить призы.

Также на страницах одного из первых декабрьских номеров «Комсомолки» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка в качестве поощрения от редакции. Это конкурсное фото Андрея Анатольевича Картавенко с чудесным по настроению детским портретом, сделанным на озере Нарочь;

снимок Юлии Валерьевны Соколовской, где героиня кадра кормит ловких уток в оздоровительном центре под Молодечно;

кадр Ольги Сергеевны Харьковой со знаменитой кладочкой на Голубых озерах (Любанский район).

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.

ВНИМАНИЕ! С 1 февраля, пятницы, стартует пятый тур, посвященный Могилевской области, - фото на него принимаются до 21 февраля. Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы, присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Беларуси и выигрывайте призы от «Зеленой аптеки» - корзины с товарами для красоты и здоровья!