Лучшие фото Могилевской области: новый тур фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

Наверняка, бывая в заповедных (а на первый взгляд, может, и самых обыденных) местах Беларуси, вам приходилось с придыханием произносить: «Какая же красота!» А дальше доставали фотоаппарат, смартфон или планшет и делали кадры, которые до сих пор любите пересматривать. Так вот, эти снимки могут принести вам удачу!

В феврале детально рассмотрим Могилевскую область! Наверняка вы бывали в колоритном Бобруйске, видели могилевскую Ратушу и знаете, какие тайны хранит Быховский замок. Так что «Комсомолка» заранее уверена: Могилевщина глазами наших активных читателей невероятна!

Делайте свежие кадры, перебирайте свои архивы и присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест. Тех, которые вы считаете действительно уникальными. А может, это те уголки нашей родины, на которые вы хотели бы обратить внимание земляков? Кто знает, может, увидев именно ваш снимок, сюда захотят приехать сотни туристов! Авторы двух лучших снимков получат отличные призы.

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» с сетью «Зеленая аптека» начался с 1 сентября 2018 года и продлится семь месяцев. Каждый месяц мы приглашаем выставлять фото из конкретного региона - одной из шести областей или столицы (в алфавитном порядке).

В сентябре мы смотрели на фотографии, сделанные в Брестской области, в октябре - в Витебской, в ноябре - в Гомельской, в декабре - в Гродненской, а в январе 2019-го - в Минской. Пятый тур уже завершен, а о его победителях можно узнать здесь.

График новых этапов такой:

февраль - Могилевская область;

март - Минск.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТО. Но не больше трех - одного объекта.

В каждом из этапов может принять участие житель любого региона Беларуси, однако его фото должно быть привязано к той области, которая теперь участвует в конкурсе.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон (он не публикуется). Надо обязательно сообщить, где именно сделан снимок: населенный пункт или местность, район и область, а также кратко сообщить, что изображено на кадре. Чем полнее будет ваше описание, тем больший интерес вызовет фото.

ПРОСЬБА КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ:

СО ВНИМАНИЕМ ОТНОСИТЕСЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗАННЫХ УСЛОВИЙ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕ СОБЛЮДЕНЫ, УЧАСТНИК МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ С КОНКУРСА.

В случае если на снимках присутствуют несовершеннолетние, то, принимая участие в фотоконкурсе, законные представители детей, изображенных на фотографии, дают согласие на размещение данного фото на сайте kp.by в рамках конкурса.

По результатам голосования в каждом из этапов будут определены два победителя: один по итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by, второй - по решению жюри конкурса. Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленой аптеки».

Получить подарок победители смогут в любом районном центре Могилевской области, где есть «Зеленая аптека» - благо эта популярная сеть представлена по всей стране.

Также по итогам каждого месяца редакция по своему усмотрению выберет 5 фотографий и опубликует их на страницах ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Загружать фото на пятый этап конкурса, посвященного Могилевской области, можно с 01.02 по 21.02 (до 21.00), голосование будет идти c 01.02 по 26.02 2019 года.

Победителей мы объявим 01.03.2019 года.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки за одно фото. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.

ВНИМАНИЕ!

В процессе голосования в рамках конкурса запрещено использовать программы и расширения, позволяющее скрыть информацию о версии операционной системы, браузере и его особых функциях, а также об устройстве, с которого пользователь посещает сайт. Также запрещено использование программы для смены IP-адреса.