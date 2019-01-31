Super Bowl 2019: ночь американского футбола в Минске

Следить за главным событием в мире американского футбола приглашают в компании спортсменов белорусской команды Pagans. Трансляция на русском языке начнется в 2:30 в Leedbeer-баре. Вход свободный.

Разобраться в правилах игры смогут даже те, чьи познания в американском футболе, в лучшем случае, ограничены спортивной драмой с Бредом Питтом или сериалом Blue Mountain State. Перед стартом матча между New England Patriots и Los Angeles Rams организаторы расскажут, какая роль у квотербека и линейного на поле, сколько длится игра и почему баллы могут начисляться по 6, 3 или 2. Следить за ходом игры помогут комментарии на русском языке от “Тачдаун ТВ”.

Кроме этого, всем гостям вечера предложат примерить спортивную форму американского футболиста (тот самый “широкоплечий” каркас, джерси и шлем) и записаться на пробную тренировку. Бесплатное занятие для новичков от команды Pagans состоится 9 февраля.

Матч Super Bowl считается главным событием в спортивной жизни США и приравнивается к национальному празднику. Количество болельщиков ежегодно бьет рекорды, цена за рекламный ролик во время прямой трансляции достигает 5 млн, а по масштабу шоу сравнимо с церемонией открытия Олимпийских игр или “Оскаром”. В этом году зрителей ждет:

Количество мест в баре ограничено, поэтому организаторы просят заранее оставить заявку: в том случае, если участников будет слишком много, они обещают организовать дополнительные места и предупредить о возможных неудобствах.

Место: бар Lidbeer-Bar, Независимости, 58

Время: 4 февраля в 2:30

Вход свободный