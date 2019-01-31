С 14 февраля в центре Минска можно будет посмотреть на огромные китайские фонари

- Вдохновением для шоу стал китайский «Праздник фонарей» – одна из древних традиций, которой уже больше 2 000 лет, - рассказывают организаторы. - Его отмечают в завершающий день двухнедельного китайского Нового года, который в этом году приходится на февраль.

Создали фигуры для «Фестиваля гигантских китайских фонарей» сотрудники китайской компании Haitian Culture.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

- Каждую световую фигуру делали десятки мастеров, это мини-шедевры.

Сделаны они из стальных каркасов, укрытых разноцветными тканями – все это подсвечено изнутри. Фигуры установят на территории ботанического сада – 500 объектов в 25 масштабных световых композициях.

Также будут проводить театрализованные представления, работать ярмарка и фудкорт.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Минск, Центральный ботанический сад

КОГДА? 14 февраля – 31 марта. Каждый день с 18:00 до 23:00 (вход до 22:30).

ЦЕНА ВОПРОСА: 10 рублей (детский билет), 16 рублей (взрослый билет), дети до 4 лет бесплатно. Справки по телефонам: 8 (017) 269-15-92, 8 (044) 594-79-47.