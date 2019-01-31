Топ-5 необычных подарков родным и близким на 23 февраля и 8 Марта

Выбрать дорогим и любимым подарки к праздникам - мужчинам к 23 февраля и женщинам на 8 Марта - это всегда непросто. Банальные - косметика, цветы, сертификаты на покупки - уже приелись. Давайте дарить эмоции, они запоминаются надолго! Предлагаем пять концертов и спектаклей на любой вкус к праздникам 23 февраля и 8 Марта от КЗ «Минск».

Жека. «Чартер на любовь»

Евгений Григорьев, или Жека, как любят называть его поклонники, музыкант с харизмой. 23 февраля в Минске со своим коллективом Жека презентует новую сольную программу «Чартер на любовь». Концерт ожидается лиричный и проникновенный. Новая музыкальная программа, конечно, не обойдется без покоривших вершины хит-парадов «Когда не нужно лишних слов» и «Цвета Шафрана», лиричных и нежных «1000 дорог» и «Пить с ней вино» и музыкальных премьер. Кстати, кто не знает, именно Евгений Григорьев почти 25 лет назад написал песню «Рюмка водки на столе», которая стала знаковой для Григория Лепса.

23 февраля, 19.00, КЗ «Минск». Телефон: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 25 - 50 руб.

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Народная музыка от «САДко»

Московская группа «САДко» в последнее время приезжает с гастролями в Минск каждый год. У музыкантов в Беларуси уже есть поклонники, которые ждут их концерты. Трое молодых и талантливых ребят, выпускники знаменитой Гнесинки, искренне любят народную музыку и профессионально ее исполняют. Все песни артисты пишут сами. Владимир Макаров отвечает за стихи, Александр Бардин - за музыку, а Александр Лихацкий - и за то, и за другое. Теплота и доброта, которую ребята дарят на своих концертах, - их главный конек. «САДко» можно увидеть на телеканале «Ля минор», услышать на радио «Шансон».

28 февраля, 19.00, КЗ «Минск». Телефон: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 20 - 40 руб.

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Шансон от Сергея Славянского

Для тех, кто любит шансон, - концерт Сергея Славянского. Он автор и исполнитель своих песен. Юбилейную программу «10 лет на сцене и хиту «Жена» Славянский представит в Минске в преддверии Международного женского дня. Его песни - понятны и мелодичны. Хит «Жена», который полюбился многим на постсоветском пространстве, стал визитной карточкой артиста.

5 марта, 19.00, КЗ «Минск». Телефон: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 10 - 25 руб.

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Весенний марафон 2000-х

Сборный концерт - выигрышный вариант для тех, кто хочет услышать и увидеть несколько любимых исполнителей. Концерт «Весенний марафон 2000» - это выступление групп «Турбомода», «Русский размер» и Оксаны Ковалевской KRASKI.

7 марта, 19.00, КЗ «Минск». Телефон: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 25 - 60 руб.

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Мюзикл «Мэрилин Монро»

Мюзикл «Мэрилин Монро, поиграем в любовь?» сочетает в себе современные технологии, а именно уникальный широкоформатный экран, позволяющий зрителям стать свидетелями потрясающей истории любви и обманутых надежд, сказки для двоих и разбитые сердца троих… Вырванные страницы из толстого дневника короткой, но очень яркой жизни красавицы - Мэрилин Монро… Место действия - съемки фильма. Интересная история любви и разочарований.

8 марта, 19.00, КЗ «Минск». Телефон: (017) 328-66-38.

Купить билеты: 10 - 25 руб.

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