Куда идем мы в феврале? 10 самых крутых мероприятий
10. «Фестиваль гигантских китайских фонарей»
С 14 февраля по 31 марта. Билеты от 10 до 16 рублей
В Ботаническом саду установят 25 больших световых композиций из нескольких сот светящихся объектов – уникальное шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» готовила китайская компания.
Фото: организаторы.
9. Виктор Шалкевич
16 февраля во Дворце культуры профсоюзов. Билеты от 19 до 33 рублей
У барда и актера Виктора Шалкевича юбилейный концерт. Присоединяйтесь к нему!
8. J:Морс
14 февраля в Prime Hall. Билеты от 40 до 88 рублей
В День святого Валентина Владимир Пугач и Co представит влюбленным новую программу «Крылы». И споет уже известные песни.
Группа J-Морс.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
7. Спектакль «С кем поведешься…»
4 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 35 до 145 рублей
Постановка – квинтэссенция петербургских анекдотов и смешных ситуаций. Играют Мария Аронова, Алексей Маклаков, Владимир Фекленко, Елена Захарова, Олег Комаров, Владислав Гандрабура.
6. Дядя Ваня
14 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 10 до 25 рублей
Идеальный концерт для Дня Святого Валентина: группа «Дядя Ваня» представит программу «#Любовь». Будут и песни из свежего альбома «Люди», и ранние. Кстати, некоторые новые песни для «Дяди Вани» написал Игорь Брусенцев, который работал с Николаем Носковым.
5. Бумбокс
24 февраля в Prime Hall. Билеты от 35 до 85 рублей
Белые обои, черная посуда: украинская группа дат традиционно душевный концерт, ну как такой пропустить?
4. Зара
9 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 35 до 120 рублей
Певица Зара привезет в Минск новую программу, называется «Душа». Она составлена из песен военных лет, романсов, эстрадных хитов на английском, французском, итальянском, испанском. Каждый номер – мини-спектакль, трагическая или лирическая история.
Зара.Фото: Павел МАРТИНЧИК
3. «Воплі Відоплясова»
15 февраля в Prime Hall. Билеты от 36 до 90 рублей
Музыканты украинской группы «Воплi Вiдоплясова» всегда удивляют зрителей своей харизмой, бешеной энергетикой и драйвом, феерией звука и нестандартными музыкальными решениями. Специально ко Дню всех влюбленных легендарный коллектив подготовил для белорусов особенную программу, а именно рок-н-ролльный фееричный концерт.
Фото: Натан Антанович
2. Андрей Кончаловский
7 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 40 до 160 рублей
Советский и российский режиссер и сценарист редко бывает в Беларуси. Интересно послушать, что мастер думает о нынешней культуре, о своих и чужих книгах и фильмах, о человеческой силе и слабости, об отношениях между мужчиной и женщиной, о детях, об институте брака и многих других актуальных проблемах.
1. Симфоническое шоу Pop Hit Symphony
24 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 17 до 63 рублей
Музыканты симфонического оркестра Olympia Classic исполняют легендарные хиты мировых поп-звезд (Мадонны, Бритни Спирс, Майкла Джейсона, Адель, Сии, группы ABBA). И вызывают полный ажиотаж: когда он этот оркестр играл в Красном костеле «Времена года» Вивальди, яблоку негде было упасть!