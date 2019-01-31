Куда идем мы в феврале? 10 самых крутых мероприятий

10. «Фестиваль гигантских китайских фонарей»

С 14 февраля по 31 марта. Билеты от 10 до 16 рублей

В Ботаническом саду установят 25 больших световых композиций из нескольких сот светящихся объектов – уникальное шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» готовила китайская компания.

Фото: организаторы.

9. Виктор Шалкевич

16 февраля во Дворце культуры профсоюзов. Билеты от 19 до 33 рублей

У барда и актера Виктора Шалкевича юбилейный концерт. Присоединяйтесь к нему!

8. J:Морс

14 февраля в Prime Hall. Билеты от 40 до 88 рублей

В День святого Валентина Владимир Пугач и Co представит влюбленным новую программу «Крылы». И споет уже известные песни.

Группа J-Морс.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

7. Спектакль «С кем поведешься…»

4 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 35 до 145 рублей

Постановка – квинтэссенция петербургских анекдотов и смешных ситуаций. Играют Мария Аронова, Алексей Маклаков, Владимир Фекленко, Елена Захарова, Олег Комаров, Владислав Гандрабура.

6. Дядя Ваня

14 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 10 до 25 рублей

Идеальный концерт для Дня Святого Валентина: группа «Дядя Ваня» представит программу «#Любовь». Будут и песни из свежего альбома «Люди», и ранние. Кстати, некоторые новые песни для «Дяди Вани» написал Игорь Брусенцев, который работал с Николаем Носковым.

5. Бумбокс

24 февраля в Prime Hall. Билеты от 35 до 85 рублей

Белые обои, черная посуда: украинская группа дат традиционно душевный концерт, ну как такой пропустить?

4. Зара

9 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 35 до 120 рублей

Певица Зара привезет в Минск новую программу, называется «Душа». Она составлена из песен военных лет, романсов, эстрадных хитов на английском, французском, итальянском, испанском. Каждый номер – мини-спектакль, трагическая или лирическая история.

3. «Воплі Відоплясова»

15 февраля в Prime Hall. Билеты от 36 до 90 рублей

Музыканты украинской группы «Воплi Вiдоплясова» всегда удивляют зрителей своей харизмой, бешеной энергетикой и драйвом, феерией звука и нестандартными музыкальными решениями. Специально ко Дню всех влюбленных легендарный коллектив подготовил для белорусов особенную программу, а именно рок-н-ролльный фееричный концерт.

Фото: Натан Антанович

2. Андрей Кончаловский

7 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 40 до 160 рублей

Советский и российский режиссер и сценарист редко бывает в Беларуси. Интересно послушать, что мастер думает о нынешней культуре, о своих и чужих книгах и фильмах, о человеческой силе и слабости, об отношениях между мужчиной и женщиной, о детях, об институте брака и многих других актуальных проблемах.

1. Симфоническое шоу Pop Hit Symphony

24 февраля в КЗ «Минск». Билеты от 17 до 63 рублей

Музыканты симфонического оркестра Olympia Classic исполняют легендарные хиты мировых поп-звезд (Мадонны, Бритни Спирс, Майкла Джейсона, Адель, Сии, группы ABBA). И вызывают полный ажиотаж: когда он этот оркестр играл в Красном костеле «Времена года» Вивальди, яблоку негде было упасть!