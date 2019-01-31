Встреча с Алексиевич, книга о Харламове, новые вредные советы и "Главные документы войны"

В 2019-м только на беглое изучение программы Минской международной книжной выставки-ярмарки уйдет около получаса.

6 февраля в 12.40, сразу после открытия выставки, стоит задержаться на центральном стенде беларуси – там издательство «Мастацкая літаратура» покажет свой новый формат поэтических the best. Речь о серии «100 вершаў» - ровно столько, чтобы попытаться понять поэта и не устать от чтения стихов. Тут уже вышли отличные сборки наших классиков Пимена Панченко, Михася Стрельцова, Геннадия Буравкина и Евгении Янищиц.

В 15.15 там же наши издательства покажут совместные проекты с Постоянным комитетом Союзного государства. Среди прочего, это книги о следе белорусов в культуре и архитектуре Москвы, а также об адресах белорусской литературы в России и русской у нас. Часом позже с мини-концертом группы средневековой музыки «Стары Ольса» презентуют книги «Беларусь праз стагоддзі ў будучыню».

Любителям спорта в 15.00 советуем заглянуть на Российский национальный стенд – там презентуют новые книги в известной с советских времен серии «Жизнь замечательных людей». В частности, речь о биографиях хоккеистов Валерия Харламова и Александра Мальцева. Последний обещает быть сам, ожидают и участие Татьяны Харламовой - сестры «легенды №17».

Большое внимание на выставке уделят детским книгам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

7 февраля в 17.00 на центральном стенде нашей страны презентуют книгу «Беларускі крымінальны вышук» под сопровождение оркестра внутренних войск МВД и с выступлениями от топ-чиновников министерства. В 15.30 на площадке писатель и время Виктор Хурсик представить книгу о известной белорусской меценатке начала ХХ века Магдалене Радзивилл, чей прах в прошлом году перезахоронили в Минске. На том же месте, но часом позже можно узнать о путеводителе по обращениям в госорганы нашей страны.

В 19.00 в Доме Москвы пройдет творческий вечер поэтессы и барда Вероники Долиной, а 8 февраля в 17.00 она встретится со своими почитателями на стенде России. В этот же день, но в 12.00 загляните в книжный на Победителей, 51. Там представят книгу белорусского художника-каллиграфа Павла Семченко. Норвежский писатель Стиян Холе, автор необычной книги о переживаниях ребенка в последние деньки перед школой, выступит уже на самой выставке - на стенде нашей библиотечной ассоциации в 16.00.

Туда можно перебежать со встречи с Павлом Басинским на российском стенде часом ранее. Напомним, по главе из его книги «Святой против Льва» был снят недавний фильм «История одного назначения». Саму ленту покажут в формате встречи с Басинским и его коллегой по перу Евгением Водолазкиным в 19.00 в Доме Москвы. А в 17.00 Национальный исторический музей покажет в своих залах в рамках книжной выставки выставку экслибриса белорусских графиков - любопытных миниатюр с отменным чувством юмора.

Традиционно многолюдно на выставке и в субботу. Так что 9 февраля также можно составить свою книжную программу. В 13.30 на центральной площадке стенда Беларуси пройдет встреча с украинской писательницей Ириной Даневской. В 2018-м издан по-белорусски ее почти 700-страничный свежий роман-эпопея «Багуслаў Радзівіл. Нямецкі прынц з Вялікага Княства Літоўскага».Мы знаем эту личность меньше, чем других его близких и дальних родственников, однако, Богуслав был одной из ключевых фигур в политике Речи Посполитой XVII века.

В 13.00 на детской сцене выступят популярные авторы книг для детей и подростков Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, а в 15.00 туда стоит заглянуть на лекцию для родителей Натальи Медведь о том, чего боятся в книгах дети, а чего – взрослые. На площадке «Писатель и время» писатель и литературовед Анна Северинец в 13.00 расскажет о своем романе о таинственном отеле «Бельгия», который до войны был в Минске между Домом правительства и Красным костелом.

Книги на выставке можно посмотреть, а можно и приобрести напрямую от издателей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свою версию вредных советов (ну, очень вредных!) на стенде Украины представит Сергей Прилуцкий, известный под псевдонимом Пистончик в своей книге-билингве (по-белорусски и по-украински) «Далоў дарослых!». Наконец, в 17.30 в конференц-зале выставочного комплекса пройдет творческая встреча с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич. Как показывает столпотворение прошлых лет на встречах со Светланой Александровной, места лучше занимать заранее.

Под занавес выставки, 10 февраля, на московском стенде обещают встречу с поэтом Ильей Резником в 12.00. А в 13.00 сойдутся в дискуссии ведущие белорусские прозаики Альгерд Бахаревич и Виктор Мартинович. Правда, на стенде России.

Напомним, книги на выставке, как правило, продают по издательской цене, а это экономия на 10-30%, а если попадете на распродажу – то и на все 50%.

ВАЖНО!

Обязательно загляните на стенд «Комсомолки», где вас ждут солидные фолианты - альбомы «Главные документы войны», «Главные документы ВЧК», «Сталин. Главные документы». В этих книгах нет домыслов или фальши - только сухие факты. Это подлинники протоколов и шифровок, рассекреченные доклады и тайные переписки. Они полвека пролежали под грифом «секретно», а теперь доступны каждому.

Конечно, «Комсомолка» представит по самым выгодным ценам и книги из коллекций «Лучшие современные художники», «Великие архитекторы» и детские издания по мотивам самых популярных мультфильмов «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Фиксики», «Мимимишки».