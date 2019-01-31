Дело об убийстве бизнесмена ради 40 тысяч долларов: «Хочу восстановить доброе имя сына!»

В Минске продолжают слушать дело об убийстве 9-летней давности. В 2010 году в поселке Привольный Минского района убили бизнесмена Владимира Кузнецова, директора «Глобал Авто Сити» - фирма занималась продажей подержанных машин. 15 октября Кузнецов ночевал в офисе - ночного сторожа в фирме не было, поэтому работники охраняли офис по очереди. Накануне кто-то из сотрудников фирмы заключил крупную сделку по продаже авто и выручил около 40 тысяч долларов. Деньги положили в сейф в кабинете директора.

Ночью директора убили выстрелом из ружья в голову. Следствие полагает, что преступников было двое. Их целью были деньги - сейф с крупной суммой вывезли из здания на офисном кресле. Но забрать 40 тысяч не получилось - у убийц не вышло подобрать цифровой код, поэтому сейф просто бросили. Труп Владимира Кузнецова нашли за территорией офиса.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Следователи отрабатывали разные версии, в конце концов под подозрение попали бывшие сотрудники «Глобал Авто Сити» Иван Полоневич и Максим Дышлевич. По версии обвинения, они знали, что в сейфе лежит крупная сумма - убийство якобы совершил Полоневич, а Дышлевич был его пособником.

Суда дождался только один из обвиняемых - Иван Полоневич умер 30 мая 2011 года в больнице после ДТП. Максиму Дышлевичу предъявили обвинение в применении насилия, совершенном группой лиц с целью завладения имуществом. На замке сейфа нашли его генотип - это одно из главных доказательств по делу. Обвинение считает, что Дышлевич помогал Полоневичу перемещать сейф.

«Хочу доказать, что я этого не совершал»

31 января в суде начались прения сторон. Максим Дышлевич попросил назначить проверку на полиграфе - молодой человек категорически отрицает свою вину.

- Меня там не было (на месте преступления), я говорю правду, мне нечего скрывать. Проведения полиграфа я не боюсь, просто хочу доказать, что я этого не совершал.

Суд ему отказал - проверку на полиграфе обвиняемый уже проходил, но результаты сегодня не озвучивали.

Мама Ивана, Лариса Полоневич, хочет восстановить доброе имя сына.

- У Ивана не было проблем с деньгами, ему незачем было идти на преступление ради 40 тысяч долларов.

По ее словам, Иван снимал квартиру в центре города за 700 долларов, завтракал и ужинал в ресторанах, мог позволить себе поехать надолго на Гоа. Помимо работы в «Глобал Авто Сити», он занимался бизнесом - продавал косметику, пуховики, открыл свою точку в торговом центре.

Прямая улика, на которую опирается обвинение, - отпечаток пальца Ивана, который нашли на внутренней стороне удостоверения убитого мужчины.

- Как можно достать удостоверение из портфеля и портмоне, но оставить отпечаток только на внутренней стороне? - недоумевает женщина. - Если он мертвый и не может объяснить - он убийца? Если бы мне показали хотя бы отпечаток на ручке сейфа, я бы заткнулась. Но ведь никаких других доказательств, кроме этого отпечатка и показаний свидетелей, нет. Не найдено оружие преступления.

Дмитрий Кузнецов, сын убитого, тоже не верит, что в его отца выстрелил Иван Полоневич.

- У меня нет ощущения, что Ваня мог в принципе такое сделать. Я бы сказал, что наши органы просто повесили на него это дело. Но нет у меня такой уверенности по поводу Максима. Он непростой работник, постоянно высказывал свое «фе». Но я бы ни за что не поверил, что он это сделал - он как божий одуванчик, обаятельный, приятный, - говорит Дмитрий. При этом, по его словам, некоторые детали заставляют его сомневаться в невиновности Максима.

- Если бы я оценивал ситуацию, я бы больше склонен был к тому, что он виновен. Но я полагаюсь на высокий суд и верю, что будет вынесен справедливый приговор.

«Имеется алиби, но обвиняемый должен еще что-то доказывать»

Гособвинитель в своей речи отметила, что вина Дышлевича и Полоневича полностью доказана. Она добавила, что на офисном кресле, на котором перемещался сейф, нашли клетки эпителия двух человек. Интересно, что экспертиза не установила, кто они. Но гособвинитель полагает, что теоретически отпечатки могли принадлежать Полоневичу. Она запросила для Дышлевича 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Защитник Полоневича поставила перед судом вопрос об оправдании Ивана Полоневича. Адвокат делала акцент на логических нестыковках обвинения: зачем Полоневичу понадобилось брать с собой Дышлевича, если они не были друзьями, на месте преступления Максим никаких указаний не выполнял.

- При замечательных отношениях с убитым, Ивану бы ничего не мешало приехать в офис одному и сделать все свои дела. Зачем ему Максим? Чтобы потом делить деньги? Дышлевич нужен был следствию для установления вины Полоневича и закрытия дела.

Защитник недоумевала, почему отпечаток на удостоверении стал основой обвинения, учитывая, что на месте преступления нашли отпечатки всех работников предприятия.

Адвокат отметила, что в ту ночь в Привольном видели в машине на российских номерах двух молодых людей 25 - 30 лет, но их возможную причастность к этому делу не проверяли.

Показания против Ивана Полоневича во время допроса еще в 2013 году дал Максим Дышлевич. После этого его выпустили из СИЗО. Защитник считает, что такие показания он дал под давлением. Повлиял возраст - 21 год, излишняя впечатлительность, страх за беременную жену.

Адвокат Максима Дышлевича считает, что обвинение основано на предположениях и домыслах.

- У Дышлевича и Полоневича есть железное алиби. Дышлевич утверждает, что он спал в ту ночь в квартире в Минске, а Полоневич был в квартире со своей девушкой. Это алиби совершенно не опровергнуто следствием и обвинением. Никаких прямых и косвенных доказательств того, что они совершили это преступление, обвинение не предъявило. Это парадоксальная ситуация - имеется алиби, но обвиняемый должен еще что-то доказывать. Защита бы согласилась с тем, что этот след на ручке сейфа является неопровержимым доказательством, если бы Дышлевич не работал в этом офисе.

Адвокат настаивал на том, что его подзащитный оговорил Полоневича из-за того, что на него давили и попросил оправдать Максима Дышлевича.

В суде объявлен перерыв до 4 февраля.

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