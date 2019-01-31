2019-01-31T16:27:25+03:00
Экономика
КП Беларусь

Евросоюз и Всемирный банк выделили 8,8 млн долларов на помощь частному бизнесу в Беларуси

Зарубежные эксперты считают, что на 75% решение проблем бизнеса зависит от политики Беларуси.
Таисия САВИНА
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Международные эксперты собрались в Минске, чтобы обсудить программу помощи частному бизнесу Беларуси.Международные эксперты собрались в Минске, чтобы обсудить программу помощи частному бизнесу Беларуси.Фото: Таисия САВИНА
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- Два новых проекта Евросоюза и Всемирного банка в Беларуси стоимостью 8,8 млн направлены на то, чтобы улучшить условия ведения частного бизнеса и повысить конкурентоспособность белорусских предприятий, - сообщила 31 января глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Кроме того, эксперты будут оказывать нашей стране консультации и поделятся опытом, как привлечь частные инвестиции для финансирования общественной инфраструктуры и услуг. Правительство Беларуси, по их мнению, за 10 лет сотрудничества сделало много шагов по улучшению ведения бизнеса, но есть вопросы, над которыми еще нужно работать. Например, повышать роль частного бизнеса и отраслевую конкурентоспособность, установить государственно-частное партнерство. Пока государство сильно вмешивается в дела частного бизнеса, заниматься им здесь непросто.

- Частный сектор Беларуси не играл пока той роли, которую должен играть, а ведь это и новые возможности, и налоги, и новые трудовые места. Но его роль в экономике страны растет - сейчас его доля перевалила за 50%. А пока на 75% решение вопроса - в руках белорусских властей, это политическое решение. И только в оставшихся 25% Всемирный банк и ЕС могут оказать помощь, - подытожил глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

Представители также отметили, что стремятся наращивать потенциал Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, Национального агентства по инвестициям и приватизации и Центра государственно-частного партнерства.

- Мы высоко ценим поддержку Европейского союза, который является одним из основных грантовых доноров Беларуси. Всемирный банк и МФК всегда были приверженцами создания условий для устойчивого экономического роста в интересах граждан Беларуси. В целом частный сектор мы рассматриваем как один из мощных драйверов роста экономики, - сказал замминистра экономики Дмитрий Ярошевич.

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