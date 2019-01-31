Новый развод: лжегазовщики втюхивают белорусам втридорога газовые анализаторы

Надежда Волкова живет в Витебске на улице Герцена. Недавно ее навестил странный «инспектор».

- Мужчина позвонил в дверь, сказал, что проверяет безопасность газового оборудования, - рассказывает Надежда. - Предъявил удостоверение, красную книжечку, где была указана его фамилия и должность - «инспектор по контролю безопасности». Прошел в кухню, но на газовую плиту даже не посмотрел, только на трубы.

«Инспектор» провел с Надеждой беседу о технике безопасности. Рассказал, как правильно пользоваться плитой и куда звонить, если запахнет газом. Потом удивленно спросил: «А почему у вас нет газового извещателя?» Достал небольшой приборчик, показал, как работает: выпустил чуток газа из зажигалки, приборчик запищал.

- Где устанавливать? - деловито осведомился «инспектор».

- А в каком договоре мне расписаться, на какой счет перечислить деньги и сколько это стоит? - спросила Надежда.

- Деньги отдадите мне наличными, никаких договоров подписывать не надо, а стоит всего 199 рублей, - объяснил «инспектор». - Да вы не пугайтесь, мы вам скидку сделаем. Вы же многодетная семья? Как нет? Может, в семье есть инвалиды, афганцы, чернобыльцы? Ну, хотя бы пенсионеры? Тоже нет? А сколько лет вашей маме? Больше пятидесяти? Замечательно, для тех, кто старше пятидесяти, у нас действует льготная цена. Всего 99 рублей!

Надежде предложение показалось не таким уж заманчивым, и она отказалась, мол, нет денег. «Инспектор» ушел, но обещал вернуться.

В последнее время «инспекторы безопасности» в дома витеблян зачастили. Так, что настоящие газовщики - предприятие «Витебскоблгаз» - забили тревогу.

- Мошенники представляются сотрудниками государственной газоснабжающей организации, пугают крупными штрафами за отсутствие газового извещателя, сдирают кучу денег и исчезают, - рассказали в организации. - За последние недели было выявлено много подобных случаев.

За установку извещателей «инспекторы безопасности» берут от 100 до 200 рублей, причем умудряются преподнести это как огромную удачу для клиента. Скидки выдумывают на ходу - многодетным, одиноким, престарелым, инвалидам, участникам Куликовской битвы… Уверяют, что без скидки извещатель вместе с установкой обойдется в 200 - 400 рублей.

Вообще-то газовый извещатель (как и пожарный) - штука полезная. Маленькая штучка, работающая на батарейках, умеет определять, есть ли в воздухе горючие газы метан и пропан и токсичный оксид углерода. Если прибор качественный, то он может «унюхать» в воздухе одну тысячную процента опасной примеси. И тогда запищит. Продвинутые приборы работают от сети, они еще и подачу газа умеют перекрывать. Но! Вот этот самый умный, который не только просигнализирует, но и газ перекроет, стоит 40 рублей или чуть больше. А «пищалка» на батарейках - всего 26.

Минувшей осенью «инспекторы безопасности» активничали в Гомельской области. А в соседней России они, как правило, активизируются после резонансных ЧП - пожаров, взрывов бытового газа.

БУДЬ В КУРСЕ!

5 признаков настоящего газовщика:

1. Сотрудники государственной газоснабжающей организации носят спецодежду с логотипом компании.

2. Государственные газовщики по первому требованию предъявят вам служебное удостоверение с печатью организации.

3. У них есть специальный бедж с QR-кодом.

4. Если сотрудник государственной газоснабжающей организации оказывает вам платные услуги, он предоставит акт выполненных работ с подписью или копию квитанции КВ-1.

5. Штрафами за отсутствие газового извещателя вас пугать не будут - установка приборов носит рекомендательный характер.