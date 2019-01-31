Арина Соболенко: Для меня лучшее развлечение - аквапарк с экстремальными горками

- Очень люблю Питер, здорово здесь побывать, позже уделю время, чтобы посмотреть достопримечательности, - рассказала теннисистка на пресс-конференции. - Со мной приехала вся моя семья. В первый раз с 14 лет они вместе со мной на турнире. Приятно играть ближе к дому.

Не обошлось без вопросов о тренере Дмитрии Турсунове:

- Он мне очень многое объяснил в теннисе - в плане тактики и психологии. Благодаря ему я стою в рейтинге так высоко.

Соболенко стала третьей белорусской теннисисткой, которая вошла в топ-10 всемирного рейтинга.

- Приятно понимать, что ты игрок топ-10. Но это не предел мечтаний, это только первый шаг к намеченным целям. С попаданием в топ-10 на многих турнирах ты сразу в числе сеяных, а где-то играешь со второго круга. Но сильно в моем графике ничего не изменилось. Не чувствую давления - почему оно должно быть? Не нужно думать о том, что кто-то чего-то от тебя ждет. Если ты думаешь об этом, твоя игра тут же рассыпается.

Во время общения с болельщиками у Арины поинтересовались, как она себя балует, как наказывает.

- Балую и наказываю себя одинаково - сладким и едой, - рассмеялась Арина. - После побед некогда себя баловать, ведь скоро следующий матч, если только в конце турнира. А сам проигрыш уже наказание - неделю думаешь о поражении. Или ешь очень много. Что купила после первого титула (на турнире WTA в Нью-Хейвене. - Ред.)? Две огромные пиццы, съели вместе с командой.

Зная импульсивность Соболенко, неудивительно, что из развлечений она предпочитает не вышивание крестиком.

- Свободного времени мало. Если оно есть, то люблю вкусно поесть, сходить в рестораны. Ха-ха, как будто у меня только теннис и еда. Вообще, еще люблю посмотреть кино, погулять с семьей. Самое лучше развлечение - аквапарки. Особенно экстремальные горки.

Долгое время белорусский теннис ассоциировался с Максимом Мирным и Викторией Азаренко. Можно было бы предположить, что они были кумирами Арины.

- Когда была маленькой, больше смотрела Серену Уильямс. Мне нравится стиль Вики, ее характер. Но ближе стиль Серены. За счет силового тенниса.

«Чемпионату» Соболенко рассказала, как реагирует на комментарии в интернете:

- Интересно, конечно, посмотреть, почитать о себе. В основном я получаю негативные комментарии, на которые стараюсь не обращать внимания. Когда ты проиграешь, тебя заваливают совсем гадкими вещами, и это даже смешно, потому что люди не понимают, как много ты работаешь, как много усилий ты прилагаешь. Ты боролась, но у тебя не получилось победить, и люди пишут, что ты ни о чем. Иногда мне просто интересно спросить: «А чем вы занимаетесь и чего достигли?» Хотя иногда бывают и положительные комментарии, которые вызывают смех и поднимают настроение. Их интересно читать, люблю юмор.

И подумала о том, возможна ли дружба между теннисистками:

- Непростой вопрос в том плане, как трактовать слово «дружба». Я думаю, что невозможно в наших условиях быть лучшими подружками. А вот что касается общения, то здесь никаких преград. Мы можем вместе посмеяться, обсудить что-то, но все ограничивается только теннисом и поверхностным общением. Но чтобы куда-то поехать вместе или делиться чем-то сокровенным - нет, такого не бывает. Ну, это я про себя говорю, а у кого-то, может, все по-другому.

В 1/4 финала Арина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой (78-й номер рейтинга).