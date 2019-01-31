«Кардифф» не хочет платить за пропавшего без вести футболиста

21 января над Ла-Маншем с радаров пропал частный самолет, на котором вместе с пилотом летел аргентинский футболист. Он направлялся из Франции в Уэльс: «Нанту» «Кардифф Сити» из английской Премьер-лиги заплатил рекордные для себя 20 млн евро. Поиски продолжались несколько дней, но к успеху не привели. Только 30 января отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило, что их коллеги из Франции недалеко от побережья обнаружили две подушки от сидений. Скорее всего, это фрагменты самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.

Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд еще неделю назад исключал, что кто-то мог выжить: «Если самолет оказался в воде, то шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10 - 11 градусов. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили».

Аргентинское издание Ole опубликовало сообщение, которое Сала успел отправить в групповой чат: «Я переделал кучу дел в Нанте, а сейчас лечу на самолете, который, кажется, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра все начнется, днем я приступлю к тренировкам с новой командой. Поглядим, что получится. Как дела, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, пошлют ли они кого-нибудь на поиски, ведь найти меня невозможно. Боже, как же страшно».

Болельщики "Нанта" на трибунах выложили мозаику с фамилией Сала. Фото: fcnantes.com

В среду «Нант» провел первый матч без Салы. Болельщики на трибунах выложили мозаику с фамилией футболиста, игроки вышли на разминку в майках с надписью «Молимся за Салу». В этот вечер все было посвящено аргентинцу. На сайте «Нанта» продаются майки с его портретом - все вырученные средства пойдут на финансирование поисков. Надежда умирает последней…

На игру «Нанта» с «Сент-Этьеном» приехали фанаты «Кардиффа» и выложили трогательный баннер: «Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь. Но Эмилиано, наша птица счастья, мы будем любить тебя вечно».

А вот сам «Кардифф Сити» не хочет платить за трансфер футболиста. Точнее, клуб это готов сделать, но сначала хочет разобраться, должен ли это делать по закону. А подобных прецедентов на высоком уровне не было. «Кардифф» должен был выплатить 20 млн тремя траншами. До «Нанта» Сала играл за «Бордо», и по условиям договора этот клуб должен был получить 50% от последующей перепродажи. «Бордо» уже запросил половину от 6 млн, которые должен был перечислить «Кардифф»…