В центре Бреста нашли останки узников гетто

- Пронеслась весть, что в расстрельных дворах снова откопали трупы. Там сейчас все загорожено - идет новая стройка. Экскаватор извлекает еврейские кости из кровавого прошлого… - написала в Фейсбуке брестчанка Оксана Гайко, одна из создательниц документального спектакля о евреях Бреста и аудиогида по еврейским местам Brest Stories Guide. Кости из окна увидели ее знакомые, которые живут рядом с местом, где копают котлован – так новость стала достоянием общественности.

Сейчас в квартале в пределах улиц Машерова и Куйбышева ведутся земляные работы. На этой территории еще недавно стояли заброшенные деревянные дома, которые помнили времена Брестского гетто. В них часто случались пожары, и в конце концов квартал ушел под снос. На этом месте инвестор планирует возвести жилой дом с торговым комплексом.

Брестское гетто, рисунок Владимира Губенко.

Неожиданная находка вынудила приостановить работы. После того, как экскаватор поднял наружу человеческие кости, прораб подрядной организации вызвал представителя Академии наук, который сопровождает работы в историческом центре Бреста. Останками занялись органы внутренних дел. Теперь вместо строителей землю раскапывают военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона Минобороны.

Уже найдены останки нескольких десятков человек – мужчин, женщин, детей с пулевыми отверстиями в черепе. Все они лежали в 20-метровом рве на глубине около 1,5 метров. Эксперты подтвердили, что останкам больше 50 лет.

В центре Бреста в послевоенные годы уже не раз находили массовые захоронения времен войны. В середине 50-х около 600 человек перезахоронили на Тришинском кладбище, в 70-е почти 300 человек – на кладбище «Плоска». Похожая судьба и у этого захоронения. В горисполкоме отметили, что после окончания поисковых работ останки перезахоронят в месте, которое согласуют с еврейской общиной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До войны в Бресте жило около 24000 евреев. После 1942 года осталось только 19 человек.

Брестское гетто было создано 16 декабря 1941 года. Ликвидировано в октябре 1942.

Около 17 000 узников гетто в октябре 1942 года вывезли и расстреляли в районе железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе.

Около 5000 евреев расстреляли во дворах гетто – это те, кого не вывезли на Бронную Гору.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Цитата из документального аудиоспектакля Brest Stories Guide, воспоминания сестер Кац из Брестского гетто:

- Рано утром приходили рабочие рыть могилы. Раз было слышно, как ребенок кричал: «Мама, скорей бы уже эта пуля, мне холодно…» Это было в ноябре, а нужно было раздеваться догола. Матери раздевали детей, потом сами раздевались. И так у нас за забором, то есть на улице Куйбышева, дом 126, лежит около 5000 человек.