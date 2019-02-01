2019-02-01T13:47:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В центре Бреста нашли останки узников гетто

На этом месте планируют построить жилой дом с торговым комплексом
Оксана БРОВАЧ
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В мешках - человеческие останки. Фото: natatnik.byВ мешках - человеческие останки. Фото: natatnik.by
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- Пронеслась весть, что в расстрельных дворах снова откопали трупы. Там сейчас все загорожено - идет новая стройка. Экскаватор извлекает еврейские кости из кровавого прошлого… - написала в Фейсбуке брестчанка Оксана Гайко, одна из создательниц документального спектакля о евреях Бреста и аудиогида по еврейским местам Brest Stories Guide. Кости из окна увидели ее знакомые, которые живут рядом с местом, где копают котлован – так новость стала достоянием общественности.

Сейчас в квартале в пределах улиц Машерова и Куйбышева ведутся земляные работы. На этой территории еще недавно стояли заброшенные деревянные дома, которые помнили времена Брестского гетто. В них часто случались пожары, и в конце концов квартал ушел под снос. На этом месте инвестор планирует возвести жилой дом с торговым комплексом.

Брестское гетто, рисунок Владимира Губенко.

Брестское гетто, рисунок Владимира Губенко.

Неожиданная находка вынудила приостановить работы. После того, как экскаватор поднял наружу человеческие кости, прораб подрядной организации вызвал представителя Академии наук, который сопровождает работы в историческом центре Бреста. Останками занялись органы внутренних дел. Теперь вместо строителей землю раскапывают военнослужащие 52-го специализированного поискового батальона Минобороны.

Уже найдены останки нескольких десятков человек – мужчин, женщин, детей с пулевыми отверстиями в черепе. Все они лежали в 20-метровом рве на глубине около 1,5 метров. Эксперты подтвердили, что останкам больше 50 лет.

В центре Бреста в послевоенные годы уже не раз находили массовые захоронения времен войны. В середине 50-х около 600 человек перезахоронили на Тришинском кладбище, в 70-е почти 300 человек – на кладбище «Плоска». Похожая судьба и у этого захоронения. В горисполкоме отметили, что после окончания поисковых работ останки перезахоронят в месте, которое согласуют с еврейской общиной.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

До войны в Бресте жило около 24000 евреев. После 1942 года осталось только 19 человек.

Брестское гетто было создано 16 декабря 1941 года. Ликвидировано в октябре 1942.

Около 17 000 узников гетто в октябре 1942 года вывезли и расстреляли в районе железнодорожной станции Бронная Гора в Березовском районе.

Около 5000 евреев расстреляли во дворах гетто – это те, кого не вывезли на Бронную Гору.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Цитата из документального аудиоспектакля Brest Stories Guide, воспоминания сестер Кац из Брестского гетто:

- Рано утром приходили рабочие рыть могилы. Раз было слышно, как ребенок кричал: «Мама, скорей бы уже эта пуля, мне холодно…» Это было в ноябре, а нужно было раздеваться догола. Матери раздевали детей, потом сами раздевались. И так у нас за забором, то есть на улице Куйбышева, дом 126, лежит около 5000 человек.

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