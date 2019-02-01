Дом у танка-памятника: квартиры на весь этаж и кухни шириной по два метра

Сегодня заглянем в элитную девятиэтажку на улице Карла Маркса, 42. Этот жилой дом был построен в 1967 году для партийных работников, а теперь здесь живут дети и внуки многих из них. Часть квартир выкуплена состоятельными людьми.

Квадратные метры в этом доме «золотые». Сейчас здесь продаются 82-метровая трешка за $280 тысяч ($3400 за метр) и четырехкомнатная 164-метровая квартира за $675 тысяч, которая занимает целый этаж. Фото на сайте realt.by впечатляют: помпезная позолоченная мебель, почти как в Букингемском дворце, колонны, лепнина… Даже кабинка для душа - и та с позолотой! Здесь за квадратный метр просят $4100.

Квадратный метр в этой квартире стоит $4100.

Чтобы узнать, как сейчас живется в бывшем номенклатурном доме, идем знакомиться с жильцами.

«В каждом подъезде – по два входа»

- Вы к кому? - перегородила нам дорогу одна из жительниц дома, когда мы попытались войти в подъезд.

- А что, нужно отчитываться? - удивились мы.

- Здесь мало квартир, чужих видно сразу, поэтому я и спрашиваю!

Выяснив, что мы журналисты, бдительная женщина попросила написать о проблеме элитного дома: здесь беда с парковкой. Во дворе нет шлагбаума, и территория возле здания постоянно заставлена чужими машинами. А поскольку дом расположен на довольно крутом склоне, автомобили катятся с горочки на приличной скорости прямо перед входами в подъезды, и жильцам элитного дома постоянно приходится уворачиваться от них.

Территория возле дома заставлена машинами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Водители так летят с горки, что детей выпускать на улицу страшно. Врубят скорость - и поехали. У меня ребенок был приучен из подъезда выходить только за руку. Мы хотим установить шлагбаум, но пока этот вопрос не решен.

А в советские годы все было иначе: партийные работники подъезжали сюда на служебных автомобилях, а во дворе было просторно. В отличие от типовых домов, здесь действительно немного квартир: в некоторых подъездах - всего по две на этаже, в основном трех- и четырехкомнатные. А в самом элитном четвертом подъезде на нескольких этажах - по одной большой квартире. По словам жителей, в этих квартирах жили секретарь ЦК КПБ Станислав Пилотович, управляющий делами Виктор Ливенцев, министр образования Николай Мешков. Позже некоторые из этих квартир были разделены. В каждом подъезде - по два входа. На первом этаже квартир нет - там сделан просторный холл.

«В стене кухни было просверлено отверстие для мини-холодильника»

- Вот это прихожая! - удивляемся мы планировке, зайдя в квартиру, где нас встречают дочь Юрия Петровича Светлана, учитель музыки, и его внучка Катя, IT-консультант. В четырехкомнатной квартире площадью 84 метра прихожая настолько просторная, что в нее можно вместить и полноценный шкаф, и даже диван.

Одним из жильцов этого дома был помощник первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова по идеологическим вопросам Юрий Смирнов.

Светлана и Катя сделали свежий ремонт в квартире, где жил Юрий Смирнов, помощник Петра Машерова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В квартире сделан свежий ремонт. Вот зал, вот небольшая спальня, вот кабинет. Почти в каждой комнате - книжные шкафы, на полках которых длинными рядами выстроились собрания сочинений Пушкина, Чехова, Салтыкова-Щедрина.

- День рождения Пушкина мы празднуем с тортиком и шампанским, как будто он член нашей семьи, - рассказывает о забавной семейной традиции Катя. - К этому нас приучила бабушка, которая работала в издательстве «Вышэйшая школа». - И хотя бабушки и дедушки уже нет в живых, традицию мы сохранили.

В квартире несколько книжных шкафов с собраниями сочинений Пушкина, Чехова и других писателей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше всего в этой квартире нас удивляет кухня: ее площадь около 12 метров, при этом ширина - всего 2,2 метра! По словам Светланы, расставить мебель в таком узком и вытянутом помещении-пенале довольно проблематично. Любопытная деталь: под окном кухни была предусмотрена ниша с двумя дверцами, а в стене было просверлено отверстие для вентиляции - получался этакий мини-холодильник, в котором зимой удобно хранить картошку, морковь и банки с вареньем.

Расставлять мебель в узкой кухне-пенале не слишком удобно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Эти отверстия были сделаны в доме с самого начала, и раньше под каждой кухней была видна дырочка снаружи, на фасаде. Но во время капремонта их, к сожалению, заделали, - говорит хозяйка.

В кухне был мусоропровод.

- Тогда это был такой шик - первые мусоропроводы в минских квартирах! - вспоминает Светлана. - Потом уже их стали делать на лестничных площадках. Но мы у себя закрыли, потому что появились тараканы.

«Друзья подкалывали, что я езжу с «Купаловской» на «Октябрьскую»

Жить в самом центре Минска Светлане нравится: все близко, рядом парк и набережная Свислочи. А Катю в школьные годы друзья подкалывали, что она ездит на учебу со станции метро «Купаловская» на «Октябрьскую».

Из окон виден Дом офицеров.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Будучи очень общительным человеком, в университете я страдала, потому что все друзья кучковались и вместе ехали домой - кому в Малиновку, кому в другие районы. И только я в одиночестве шла домой пешком. Но потом я догадалась, что можно всех сюда приглашать, и проблема была решена, - смеется она.

Светлана и Катя вспоминают про Юрия Петровича с большой теплотой.

- Отец получил эту квартиру, когда я училась в седьмом классе, - говорит Светлана. - Тогда он еще не был помощником Машерова, а работал инструктором в лекторской группе ЦК КПБ. Он приехал в Минск учиться на юрфак из глухого поселка в Вологодской области в конце 40-х, работал преподавателем, был приглашен на работу в обком партии, а затем - на должность помощника Петра Мироновича. Никакой протекции не было, поверьте. Чем была ценна советская власть? Тем, что люди из низов могли очень многого добиться.

На комоде - портреты Юрия Петровича Смирнова и его жены Клары Михайловны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Юрий Петрович работал с Машеровым около 15 лет, писал ему доклады, ездил с ним в командировки в США, Францию, Грецию…

- Мне запомнилась одна история, - вспоминает Катя. - Я сижу в комнате и смотрю по телевизору фильм «Мулен Руж». Заходит дедушка. Думаю: ну, сейчас он мне ввалит, ведь у нас в семье воспитание было строгое. А он вдруг говорит: «А ты знаешь, Катя, я был в «Мулен Руж» в Париже вместе с Петром Мироновичем». Спрашиваю: ну и как там? Говорит: «Привели нас в составе делегации на представление, а там голые девушки в аквариуме плавают. Петр Миронович сказал: «Какой ужас!» - и быстро ушел, а мы остались, нам было интересно».

«В холле на первом этаже устраивали свадьбы»

В другой четырехкомнатной квартире этого дома живет Ксения Моисеевна Гоцман. Ее муж Василий Антонович работал заместителем управляющего делами ЦК КПБ Виктора Ливенцева.

На стене у Ксении Моисеевны - фотографии близких и портрет, написанный с ее фотографии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ксения Моисеевна - одна из старейших жительниц этого дома, ей 92 года, она работала учительницей. С мужем они прожили 62 года. У нее в квартире - паркет елочкой, на стене - старинные часы с маятником, а в комнатах много фотографий мужа, детей, внуков, правнуков, родителей и учеников.

- Конечно, я очень довольна этим домом, - говорит она. - Соседи здесь хорошие, внимательные, доброжелательные. Прекрасная планировка, большая кухня, квартира теплая и уютная.

На стене - старинные часы часы с маятником.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На кухне у Ксении Моисеевны сохранился мусоропровод: она им по-прежнему пользуется. Интересно, что расположен он между плитой и мойкой и прячется под кухонной столешницей. Чтобы выбросить мусор, столешницу нужно приподнять. Говорит, ни запахи, ни крысы, ни тараканы ее не беспокоят, а чистота и порядок зависят от уровня жильцов. Когда однажды мусоропровод засорился, всем подъездом провели собрание, и с тех пор здесь порядок.

Отверстие мусоропровода расположено возле плиты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам Ксении Моисеевны, люди всегда жили в этом доме очень дружно, вместе отмечали праздники.

- У нас на первом этаже есть большой холл. В советские годы мы там делали свадьбы детям, танцевали, - говорит она.

Часть окон у Ксении Гоцман выходит на улицу Карла Маркса, а часть - во двор с красивыми высокими березками.

- Посмотрите, какое прекрасное дерево у меня видно из окна. Это просто сказка, а не березка! Муж моей внучки, который живет в Австрии, писал с нее картину.

Из окон видны высокие березы во дворе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Сохранил кабинет деда-академика»

В номенклатурном доме жили не только партийные работники, но и деятели науки: мы обратили внимание на мемориальную доску на фасаде в честь академика Иллариона Игнатенко, который в 70-х годах занимал должность директора Института истории Академии наук. Сейчас здесь живет его внук Владимир со своей семьей.

Прихожая в квартире очень просторная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я бы сказал, что это очень интеллигентный дом, в котором комфортно жить, - говорит он. - Квартиры здесь редко продаются, соседи приветливые. Конечно, расположение у дома шикарное, но есть и минусы: например, во время городских массовых мероприятий выпивающая молодежь хулиганит под окнами, разбрасывает мусор. Все-таки культура у наших людей прихрамывает.

Ширина кухни- 2,2 метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под окном кухни сохранилась ниша для хранения продуктов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В четырехкомнатной квартире Владимир сохранил рабочий кабинет дедушки в таком же виде, каким он был при его жизни.

Кабинет академика Иллариона Игнатенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полках - собрание сочинений Ленина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вещи Иллариона Мефодьевича.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Свидания назначали возле танка»

Почти все жители этого дома, с которыми мы познакомились, своими квартирами очень довольны.

- Сейчас, конечно, строят по-другому: большие площади, большие ванные комнаты. Например, в этом доме площадь трехкомнатной квартиры - 72 метра, из них 43 - полезной, а в современных однушках может быть и по 60. Но все равно жить здесь очень комфортно, - говорит Юлия Александровна, которая жила здесь с 12 лет. Ее отец работал в ЦК, а мама - в лечкомиссии. - Сначала родителям предложили квартиру возле парка Челюскинцев и Ботанического сада, но они решили, что это слишком далеко, и ждали именно этот дом.

Жили дружно: у них с соседями был один коврик на две квартиры, чтобы можно было босиком ходить друг к другу в гости.

- Я помню, что во многих квартирах были книжные шкафы, у всех стояли многотомники Толстого, Стендаля, и люди действительно читали книги. Я была удивлена, что многие партийные деятели, занимавшие высокие посты, хорошо знали русскую поэзию.

А еще жителям этого дома было удобно назначать встречи и свидания: чаще всего ориентиром был памятник-танк.