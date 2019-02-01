Последнее слово замминистра здравоохранения: «Хочу, чтобы суд учел многолетнюю деятельность, отмеченную президентом»

В эту пятницу в Мингорсуде бывший замминистра здравоохранения и экс-главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок выступили с последним словом. Накануне Кравченку гособвинитель запросил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. Лосицкому прокурор запросил более суровое наказание: 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима и конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. По версии обвинения, медики неоднократно брали взятки.

Владимир Кравченок в своем последнем слове сказал, что искренне и глубоко раскаивается, и попросил назначить ему наказание в виде ограничения свободы на любой срок или исправительные работы.

- Обо всех эпизодах своей противоправной деятельности я сообщил добровольно. Доходы, полученные мною преступным путем, полностью возмещены в бюджет государства. 28 июня 2018 года я заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Все условия соглашения мною исполнены. При назначении наказания прошу Высокий суд применить статью 70 УК РБ и назначить мне наказание более мягкое, чем предусмотрено за данное преступление.

Кравченок отмечает, что в ходе госзакупок приобреталось самое качественное медоборудование и изделия медназначения.

Экс-главному врачу 12-й стоматологической поликлиники Владимиру Кравченку гособвинитель запросил 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ.

- Да, как должностное лицо, я нарушил закон, поскольку не отказался от денег, которые мне добровольно передавали представители коммерческих организаций, - признается Кравченок.

Обвиняемый просит учесть смягчающие обстоятельства, среди которых он называет его длительную добросовестную работу в сфере здравоохранения, наличие на иждивении дочери-студентки, необходимость ухода за престарелыми родителями.

- Отец, 85 лет, инвалид II группы, практически два года не ходит. Мать, 83 года, со вчерашнего дня находится на лечении в Минской областной больнице, - голос Кравченка задрожал. - Прошу высокий суд также учесть, что я являюсь врачом высшей квалификационной категории. В настоящее время работаю стоматологом в филиале №1 7-ой стоматологической поликлиники... Издревле существует пословица: повинную голову меч не сечет... Прошу Высокий суд не сечь повинную голову, не лишать меня свободы, а позволить работать на благо людей и нашего государства.

Игорь Лосицкий извинился перед судом и гособвинителем "за слабость, допущенную на первом заседании ", имея в виду жалость к себе:

- Обстоятельства своей болезни я упомянул не для того, чтобы кого-то разжалобить или сделать основным мотивировочным фактором моих поступков. Я просто хотел обратить внимание Высокого суда на те события, которые происходили в то время в моей жизни. Наверное, в совокупности та ситуация, которая сложилась: и семейно-бытовая, и прием достаточно серьезных препаратов, и неудовлетворенность работой в результате внутреннего конфликта, и позволили, наверное, ослабить контроль, осторожность и допустить те нарушения и преступления, которые я совершил. Во всем содеянном я раскаиваюсь глубоко и искренне... Хочу, чтобы суд учел, конечно, состояние моего здоровья, а также многолетнюю достаточно продуктивную деятельность деятельность в системе здравоохранения, отмеченную не только местной исполнительной властью и ведомственным министерством, но также Национальным собранием и президентом. И при определении наказания прошу Высокий суд, наверное, применить возможное снисхождение.

Приговор будет оглашен 8 февраля.

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