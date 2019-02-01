После декрета президента в кафе-ресторанах останутся залы для курящих?

С 27 июля вступит в силу новый антитабачный декрет президента №2, цель которого - ограничить доступность табачных изделий и электронных систем для курения. Как уже писала «Комсомолка», будет запрещено, например, продавать жидкость для электронной сигареты несовершеннолетним и в интернете.

Среди новшеств декрета - расширение списка мест, где запрещено курить. Например, в переходах, на остановках, детских площадках, авто, в котором едут дети до 14 лет. Теперь подымить там влетит в копеечку, штраф - до 4 базовых, то есть до 102 рублей. Однако в МВД говорят, что сразу цели штрафовать нет, могут ограничиться и предупреждением.

Помимо этого декрет запрещает курение в торговых объектах, на рынках, пляжах, организациях здравоохранения, культуры, вокзалах, аэропортах за исключением специально созданных для этого мест. А также в объектах общепита, включая их летние площадки. Там должны создать для дымящих специальное место.

Но ведь сейчас в кафе-ресторанах есть отдельные залы для курения. Как показал опыт некоторых стран, хитрые владельцы ресторанов могут их считать «специально созданными» для курения. Верно ли это?

- В идеале должно быть специальное место для курения, отдельная комната с вытяжкой, - говорит завотделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии Ольга Бартман. - Сейчас существуют объекты, где есть разделение на залы для курящих и некурящих. Но декрет предусматривает создание специально отведенных мест для курения. Зал для некурящих таким местом не является. Но если руководитель решает сохранить зал для курящих, он должен его оборудовать в соответствии с требованиями, например, установить вытяжку, которая удаляет прокуренный воздух из пространства. Сейчас такие требования не действуют, мало залов для курящих, которые полностью изолированы от помещений, где не курят. Распределение идет весьма условно. Также идет подготовка к II Европейским играм, мероприятиям, свободным от табака. К нам приедет много гостей из Европы, где в заведениях общепита запрещено курить. Предусмотрено ограничение курения в объектах общепита, которые находятся на объектах проведения игр, близлежащих местах.

Еще одна интересная норма декрета: на вывесках магазинов, торговых центров нельзя использовать слова, сходные или тождественные с наименованием видов табачных изделий, например, «сигареты» или «сигариллы». Но что же будет с киосками «Табакерка», которые один за одним появляются в городах Беларуси?

-У нас нет такого наименования вида табачных изделий - табакерка. У нас есть «табак». Но дополнительное разъяснение по этому вопросу мы дадим позже, - говорит начальник управления организации общественной торговли МАРТ Брезовская Виолетта. - Пока мы не видим вопросов, чтобы запрещать такое название.

К слову, еще один шаг в борьбе с курильщиками - увеличение акцизов на сигареты, а значит, и их стоимости. Как говорят в Министерстве по налогам и сборам, все будет поэтапно: в первом полугодии 2019-го они повысятся на 10%, во втором - на 5%.

Также, напомним, 1 января 2020 года магазины товарной площадью более 1000 кв. м смогут продавать табачные изделия, электронные системы курения и жидкости для них только через специальные отделы, только для торговли сигаретами. А с 1 января 2022 года сигареты исчезнут из оборудования над кассами в магазинах.

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Особое внимание в декрете - электронным системам курения. Теперь они подпадают и под некоторые нормы закона, которые действуют в отношении табачных изделий. Электронные сигареты практически приравняли к обычным. Так, продавать их можно будет только в магазинах, киосках, павильонах, автомагазинах, объектах почты, а рекламировать - нельзя.

Но больше всего запретов - в отношении жидкости для электронной сигареты. Как нам объяснили в управлении организации торговли и общественного питания МАРТ, ее запретят продавать в интернете. Интересно, что само электронное устройство для курения купить будет можно (читайте далее)

«Пытался жаловаться на курящих в подъезде соседей в ЖЭС, но больше сработал пост в соцсетях»

По новому декрету президента №2 о производстве, обороте и потреблении табачных изделий, в Беларуси станет больше мест, где запрещено курить, в числе прочего в этот список попали и внутрижилые помещения, то есть лифтовые холлы, лифты, лестничные площадки и т.д.

Интересно, что курение в подъезде и раньше было запрещено. Да и ответственность прописана в КоАП – до 30 базовых, или 765 рублей. Что же изменит в этом плане декрет? (читайте далее)