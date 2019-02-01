Страшная авария на МКАДе: погибла супружеская пара и их знакомый

Все случилось рано утром в пятницу, 1 февраля, на МКАДе в районе улицы Уборевича, это в Чижовке. В правой полосе ехал трактор с ковшом - фронтальный погрузчик. На него налетела фура. А дальше - череда страшных столкновений: сначала трактор от удара отбросило в попутную Mazda Premacy, а потом они вместе с легковушкой, пробив металлическое ограждение, вылетели на встречную полосу. Там погрузчик врезался еще в две легковые машины - Opel Meriva и Citroen Picasso, который от удара улетел в кювет.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Очевидцы аварии сразу вызвали спасателей, ГАИ и «скорую». Также на место аварии выехали следователи из Следственного комитета.

В результате ДТП погибли три человека, все они находились в Mazda - именно в нее первую врезался трактор. Как удалось узнать «Комсомолке», водителем был 55-летний замначальника отдела ОАО «Агат-Систем» Иван Грицков. Вместе с ним погибла его 55-летняя супруга. Третий пассажир - 27-летний инженер «Агат-Систем» Илья Карпинский - сразу после аварии был еще жив. Спасатели буквально вырезали его из покореженного автомобиля и повезли в больницу. Но по дороге он скончался. У него остался маленький ребенок, жена и родители.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Есть еще двое пострадавших: 61-летний водитель Opel и 42-летний водитель Citroen - у них менее серьезные травмы. Из своих автомобилей они вышли сами. Их отвезли в больницу.

- На указанном участке временно ограничено движение грузового транспорта, - сообщили «Комсомолке» в ГАИ Минска.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Пока работали следователи, две полосы на внешнем кольце МКАДа были перекрыты. Двухкилометровая пробка не рассасывалась до обеда.

Фото: minsk.mchs.gov.by

ЕСТЬ ВОПРОС

А что делал трактор на МКАДе?

Многие уверены: не будь на скоростном МКАДе трактора - аварии бы не произошло. Можно ли было 29-летнему водителю трактора выезжать на эту магистраль? Согласно ПДД, такие тракторы являются тихоходными транспортными средствами. Им запрещено выезжать на автомагистрали и «дороги для автомобилей» - они должны быть обозначены специальными дорожными знаками. Но МКАД таким типом дорог не является. Поэтому формально тихоходные транспортные средства могут выезжать на МКАД.

Фото: minsk.mchs.gov.by

Что грозит виновнику аварии?

- Разбирательство по факту дорожно-транспортного происшествия проводит УГАИ ГУВД Мингорисполкома, - сообщили «Комсомолке» в ГАИ Минска.

Также работают следователи из Следственного комитета. Кто виноват в этом страшном ДТП, станет понятно после окончания расследования. Но как бы там ни было, в ДТП с попутными столкновениями - а все началось именно с такого - виновником признают того, кто врезался.

Фото: minsk.mchs.gov.by

- Формулировки причин ДТП с попутными столкновениями обычно стандартные: неправильно выбрал скоростной режим, не учел погодные условия, не принял мер к снижению скорости, - рассказали «Комсомолке» автомобильные юристы. Поэтому, если вину 48-летнего водителя фуры докажут, ему однозначно грозит тюремный срок. Согласно Уголовному кодексу Беларуси, за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, он может получить от 3 до 7 лет лишения свободы.