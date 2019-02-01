Впервые в истории три года подряд «Динамо» пролетает мимо плей-офф

Только отчаянные оптимисты рассчитывали, что «Динамо» может попасть в плей-офф КХЛ. В четверг «зубры», проиграв по буллитам «Адмиралу» (2:3), лишились даже теоритических шансов на продолжение сезона в нокаут-раунде.

Динамовцам осталось провести 8 матчей, отставание от 8-го места Западной конференции - 18 очков (9 побед). С каким настроением доигрывать?

- Надо продолжать играть. Мы выступаем для зрителей. Профессионалы должны играть до конца в любых матчах, - ответил Андрей Сидоренко.

Тренер считает, что он кое-что смог изменить в игре с момента своего назначения на пост в ноябре:

- Я такой человек, что все равно стремился попасть в плей-офф. Конечно, хотелось бы укрепить многие позиции. Но команда при мне стала другой. До меня она функционально не была готова. Соперники стояли и ждали, когда мы будем рассыпаться. Мы стали играть по-другому, изменили тактику. Если посмотреть статистику, часто проигрывали с разницей в одну шайбу. Не хватило, в частности, реализации большинства, удачи.

Сидоренко уже стал больше давать практики белорусским хоккеистам:

- Вы, наверное, обратили внимание, что я сейчас больше стал давать игрового времени белорусским хоккеистам. И вратарь Карнаухов получит больше практики, ему надо обрести уверенность. Легионеры стали меньше играть, стал их выпускать в третьей смене. Меня не устраивала их игра, когда они выходили и пропускали в первой же смене. Всегда приходилось догонять.

В соцсетях появилось такое заявление от клуба: «Да, шансов на плей-офф уже нет. Но с нами лучшие болельщики - мы продолжим играть для вас! Огромное спасибо за поддержку. P.S. Еще ни разу не было такого, чтобы мы не выходили в плей-офф три сезона подряд. Поэтому в следующем году все будет хорошо».

Вспоминать достойные поражения с разницей в одну шайбу и верить в лучшее, которое непременно случится в скором будущем, - это привычное дело для белорусских хоккейных болельщиков в последние годы. Главное же условие успешного выступления «Динамо» в следующем году - грамотное управление всем клубом. Но вряд ли кто-то прямо сейчас готов сказать, какая у «Динамо» пошаговая стратегия развития на ближайшие два-три года. В последние сезоны «зубры» насущные вопросы решают на ходу в авральном режиме.

Завершающий матч «Динамо» проведет 22 февраля. На чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе сборной Беларуси стартовать 28 апреля. Чтобы белорусы имели игровую практику, они смогут завершить сезон в клубах нашей Экстралиги.