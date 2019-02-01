Рейтинг коррупции в мире: в Беларуси взяток берут меньше, чем в Украине и России

Международная неправительственная организация Transparency International исследует коррупцию в разных странах мира еще с 1995 года. И хотя составить рейтинг крайне сложно, пока это один из самых приближенных к истине показателей. Его составляют на основе опросов экспертов и предпринимателей, которые проводят независимые организации. Почему именно опросы? При измерении коррупции статистические данные вроде количества судебных приговоров по фактам коррупции не работают. Они не всегда доступны и отражают не реальный уровень коррупции, а, скорее, эффективность борьбы с ней. Поэтому спрашивают тех, кто в первую очередь сталкивается с коррупцией - предпринимателей, или тех, кто профессионально занимается ее изучением (аналитики).

На днях появились результаты глобального индекса восприятия коррупции за 2018 год. Каждой из 180 стран присвоен балл, где 100 - нет коррупции, а 0 - страна максимально коррумпирована.

Первое место в числе самых «чистых» стран заняла Дания (88), за ней идет Новая Зеландия (87), на третьем месте расположились Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария, набрав по 85 баллов. К слову, в прошлом году первое место занимала Новая Зеландия, а Дания - второе.

Последнее место с индексом коррупции 10 заняла Сомали. В общем, предсказуемо, учитывая, что это одна из беднейших стран мира, где половина населения выживает менее чем на 1 доллар в день и подрабатывает на жизнь пиратством. К слову, Сомали отличается с завидной периодичностью во всевозможных рейтингах. Это одна из самых опасных стран для туристов из-за терроризма и одна из самых бедных. А в 2019-м ее поставили на 4-е место в мире как одну из самых опасных для женщин в плане здравоохранения, доступа к экономическим ресурсам, обычной жизни, сексуального насилия и торговли людьми. Чуть выше Сомали в списке оказались Южный Судан и Сирия (по 13 баллов). Одними из самых коррумпированных также назвали Йемен и Северную Корею (по 14 баллов).

Беларусь в общем списке занимает 70-е место с показателем 44 балла. В прошлом году у нас тоже было 44 балла, но при этом 68-е место. От европейских соседей мы немного отстаем: в Латвии - 58, Литве - 59, Польше - 60. А вот ближайших славянских друзей обогнали: в Украине - 32, а в России - 28 баллов. При этом эксперты отмечают, что в России все хуже ситуация co cвoбoдoй cлoвa, выpaжeнием мнeний и дocтупом к инфopмaции.

Впервые за последние 8 лет в двадцатку лучших стран не попали США (они на 22 месте). У них рейтинг свободы от коррупции - 71. Специалисты в первую очередь связывают это с политикой Дональда Трампа. К слову, общий рейтинг коррумпированности Западной Европы - 66, в Африке - 32.

РЕЙТИНГ

В каких странах низкий уровень коррупции, а в каких - высокий

1. Дания - 88

2. Новая Зеландия - 87

3. Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария - 85

…

22. США -71

36. Польша - 60

38. Литва - 59

41. Латвия - 58

70. Беларусь и Ямайка - 44

120. Украина - 32

138. Россия, Мексика и Иран - 28

176. Йемен и Северная Корея - 14

178. Сирия и Южный Судан - 13

180. Сомали - 10