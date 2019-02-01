2019-02-01T16:53:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Лявон Вольский про Анну Вольскую: «Она подозревала, что все очень серьезно, но лечилась нетрадиционными методами»

Рок-музыкант в интервью рассказал о взглядах покойной жены на медицину
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот видео NN VIDEO TVФото: скриншот видео NN VIDEO TV
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Рок-музыкант Лявон Вольский стал героем очередного выпуска интернет-шоу «Ток». Ведущая, журналистка Адарья Гуштын, среди прочего спросила про его супругу Анну Вольскую. Она умерла в марте 2016 года от рака. Ей было 40 лет. Близкие друзья Анны говорили, что она отказалась лечиться от рака: «Аня говорила, что не хочет лежать и умирать...»

- Вы пробовали на нее каким-то образом повлиять и изменить это решение? - задала вопрос журналистка.

- Во-первых, не было официального диагноза. Она не обращалась к официальной медицине. Были только какие-то догадки, что скорее всего это «это». Она обращалась в центр нетрадиционной медицины, ее там ориентировали по-разному. Говорили, что это вряд ли онкология. Она, насколько я понимаю, подозревала, что все очень серьезно, но считала правильным не очень по этому поводу беспокоиться. Лечилась нетрадиционными методами.

Правда, артист признается, что пытался завести разговор по поводу того, чтобы Анна обратилась к врачам. Супруга отвечала категоричным отказом.

- Безусловно, я время от времени говорил: «Может, все-таки нужно...», но она была абсолютно... Надо просто знать, что она целенаправленно проводила эту политику всю жизнь - что официальная медицина может быть привлечена только в случае, если у тебя, например перелом или ангина переходит в стадию абсцесса, когда там уже нужно скальпелем резать. А когда такие вещи, то лучше не обращаться. Есть много литературы про традиционную медицину, особенно, которая занимается онкологией. У нас только государственная медицина занимается онкологией, нет альтернатив, как в Швейцарии, там, в Италии где-нибудь...

- В Израиле, наверное.

- В Израиле и своя нормальная... Поэтому к этому резко отрицательное отношение. И влиять по-серьезному... «Может быть все-таки?» - это исключено. Это просто «машина смерти», все одно и то же, химиотерапия, которая убивает здоровое, иммунитет, в организме не остается ни на что сил, и результат всегда одинаковый. Ты остаешься уже не человеком, а каким-то овощем.

Лявон Вольский говорит, что он не такой бескомпромиссный приверженец нетрадиционной медицины, но к официальной тоже относится настороженно.

- Вы тоже традиционную медицину не принимаете?

- Частично да. Не то, чтобы я уже совсем так, как Анна, но частично не принимаю.

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