2019-02-01T16:59:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

На «Минской лыжне» чиновники будут еще и стрелять

Спортивно-массовый праздник пройдет 9 февраля в новом формате на лыжероллерной трассе в Веснянке
Захар ПЛАТОНОВ
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Президент подает пример в занятиях спортом. Фото: president.gov.byПрезидент подает пример в занятиях спортом. Фото: president.gov.by
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Мы уже привыкли, что в «Минской лыжне» принимают участие не только спортсмены, но и чиновники во главе с президентом Беларуси. В этом году всех ждет интересное нововведение: вместо лыжной гонки будет биатлонная.

Первый старт намечен на 11.00. В нем примут участие команда Администрации президента, Совета министров, облисполкомов, Мингорисполкома, любителей биатлона, а также команда президента Беларуси, передает «Минск-Новости». Каждому участнику предстоит пробежать 3,6 км и дважды побывать на огневом рубеже. Запасных патронов не предусмотрено, за каждый промах - штрафной круг (50 метров). Стрельбище будет располагаться на одном из футбольных полей, вести огонь участники будут из биатлонных (малокалиберных) винтовок.

В первый раз Александра Лукашенко с биатлонной винтовкой мы увидели год назад, когда президент с чиновниками и спортсменами вышли поражать мишени в спорткомплексе «Раубичи» перед церемонией награждения соревнований «Снежный снайпер».

Александр Лукашенко на биатлонном стадионе стрелял рядом с сыном Николаем и Домрачевой

Видимо, этой идеи придали новое развитие. Правда, тогда перед заходом на рубеж участники проделали лишь символический круг. Сейчас же придется преодолеть солидную дистанцию, значит, в момент стрельбы пульс будет около 170 - 180 ударов в минуту. А это двойная нагрузка и сложность.

Вторая гонка на «Минской лыжне - 2019» будет также биатлонно-эстафетной, а выступят команды силовых ведомств. После ее окончания пройдет несколько лыжных эстафет, в том числе для республиканских органов государственного управления (4 по 1,2 км) и вузов (4 по 2,5 км). Затем состоятся массовые старты для всех желающих (до 5 км).

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