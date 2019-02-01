За прошлый год долги белорусов перед банками выросли на 2,6 млрд рублей

По данным Нацбанка, на 1 января этого года жители страны задолжали банкам 11 млрд 596 млн рублей. В этой сумме учтены как потребительские кредиты, так и кредиты на недвижимость. Это почти на 2,6 млрд рублей больше, чем год назад! 1 января прошлого года кредитная задолженность белорусов составляла 9 млрд 32 млн рублей. Так что прирост за год составил 28%, считай - треть.

Заметно вырос и объем потребительских кредитов - тех самых, которые белорусы берут на покупки или другие нужды. На 1 января прошлого года они составляли 3 млрд 10 млн рублей, на 1 января этого - 4 млрд 385 млн рублей. Прибавка - 1 млрд 375 млн, или 46%. Не такой мощный рост, как в 2017 году (тогда задолженность по потребительским кредитам подскочила аж на 75%), но все равно очень заметный.

- Допускаю, что рост кредитного портфеля сохранится, вопрос в том, будет ли он таким же взрывным или станет умеренным. Я склоняюсь ко второму варианту, - говорит финансовый консультант Жанна Кулакова. - Во-первых, эффект отложенного спроса, который долгие годы формировался на фоне очень дорогих кредитов, будет постепенно сходить на нет. К тому же 2018-й был очень благоприятным с точки зрения роста доходов и снижения ставок, поэтому многие люди наконец позволили себе сделать какую-то покупку, в которой долго себе отказывали. В нынешнем году с учетом предпосылок к небольшому росту ставок и дальнейшему росту доходов спрос на кредиты сохранится, но может пойти на спад.

- Как такой объем выданных кредитов влияет на экономику?

- С одной стороны, активное потребительское кредитование развивает внутренний спрос и создает предпосылки для экономического роста. Но вместе с тем оно оказывает давление на инфляцию. А с учетом того, что кредитные средства идут в том числе на покупку импортных товаров, это потенциально может спровоцировать дисбаланс на внутреннем валютном рынке и надавить на курс рубля. Если говорить о проблемной задолженности, то проблемы с ней в основном исходят от государственных предприятий. А белорусы всегда были очень дисциплинированными кредитополучателями. У нас мизерная доля просрочки у физлиц - меньше 1%. Тем более в этом году Нацбанк пошел на предупредительную меру, ограничив ежемесячную кредитную нагрузку 40% дохода. Думаю, эта мера в первую очередь коснулась как раз тех немногих, кто мог в перспективе создать какие-то трудности с проблемной задолженностью. В целом угроз для банков с точки зрения бума потребительского кредитования сейчас не просматривается - это в первую очередь давление на инфляцию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дешевле кредиты в этом году не станут

На ставки по ним влияет ставка рефинансирования, которую устанавливает Нацбанк. Чем ниже этот показатель, тем ниже ставки. Но в этом году особых изменений здесь ждать не приходится.

- Если говорить о ставке рефинансирования, то ожидать, что мы куда-то далеко уйдем от 10% в любую сторону, не стоит. Высока вероятность, что на конец года 10% сохранятся, - рассказал на заседании Республиканского клуба директоров начальник управления экономического анализа Нацбанка Андрей Категов, его слова приводит БелТА.

Раньше представители Нацбанка говорили, что к концу 2019-го ставка рефинансирования составит 9,5 - 10%.

КСТАТИ

В 2018 году госдолг вырос на 3,2 млрд рублей

На 1 января он, по данным Минфина, составил 45,4 млрд рублей. Львиная доля этой суммы приходится на внешний долг - то есть займы у иностранных кредиторов. Эти долги мы возвращаем в валюте, так что и подсчитывают их тоже в валюте. На 1 января этого года внешний долг составлял 16,9 млрд долларов и по сравнению с 1 января 2018-го вырос всего на 200 млн. Но это сумма с учетом курсовых разниц.

Не обошлось и без новых заимствований: в прошлом году страна одолжила 2 млрд 354 млн долларов, в первую очередь у российского правительства и банков. Хотя вернули тоже немало - 1 млрд 997 млн долларов. Больше трети этой суммы пришлось на погашение еврооблигаций - 800 млн долларов.