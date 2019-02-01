Футболистов БАТЭ гоняли по школьной программе: от астрономии до химии

14 февраля борисовский БАТЭ откроет футбольный сезон в Беларуси. В рамках матча плей-офф Лиги Европы в Беларусь приедет лондонский «Арсенал».

«Нам достался самый, что ни на есть суперклуб». БАТЭ снова сыграет с «Арсеналом» в Лиге Европы

Сейчас команда готовится к матчам и сезону на сборе в Турции. В клубе решили разнообразить трудовые будни и видеоблоге предложили игрокам ответить на вопросы из школьной программы.

Например, кто написал пьесу «Ромео и Джульетта»? А вдруг Пушкин?

Или какая наука изучает строение человеческого тела?

- Что-то на «А», - вспоминает один футболист.

- Мммм, это первый курс университета, - терзается в догадках другой.

Переходя какую реку Наполеон потерял значительную часть армии при отступлении в 1812 году? Вариантов было много...

Вопрос, который вызвал наибольшее затруднение: где закреплены основы правовой, экономической и политической систем государства?

Не судите строго и проверьте себя – смотрите видео ниже. На вопросы отвечали Антон Чичкан, серб Слободан Симович, Алексей Риос, Владислав Мухамедов и Дмитрий Бессмертный.