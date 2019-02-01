Футболистов БАТЭ гоняли по школьной программе: от астрономии до химии
14 февраля борисовский БАТЭ откроет футбольный сезон в Беларуси. В рамках матча плей-офф Лиги Европы в Беларусь приедет лондонский «Арсенал».
«Нам достался самый, что ни на есть суперклуб». БАТЭ снова сыграет с «Арсеналом» в Лиге Европы
Сейчас команда готовится к матчам и сезону на сборе в Турции. В клубе решили разнообразить трудовые будни и видеоблоге предложили игрокам ответить на вопросы из школьной программы.
Например, кто написал пьесу «Ромео и Джульетта»? А вдруг Пушкин?
Или какая наука изучает строение человеческого тела?
- Что-то на «А», - вспоминает один футболист.
- Мммм, это первый курс университета, - терзается в догадках другой.
Переходя какую реку Наполеон потерял значительную часть армии при отступлении в 1812 году? Вариантов было много...
Вопрос, который вызвал наибольшее затруднение: где закреплены основы правовой, экономической и политической систем государства?
Не судите строго и проверьте себя – смотрите видео ниже. На вопросы отвечали Антон Чичкан, серб Слободан Симович, Алексей Риос, Владислав Мухамедов и Дмитрий Бессмертный.
Футболисты БАТЭ отвечают на школьные вопросы.
Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»