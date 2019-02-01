Лукашенко: Нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков

На совещании у Александра Лукашенко присутствовали глава Администрации президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, несколько ректоров, директор гимназии. Обсуждали перспективы развития национальной системы образования.

По словам президента, не нужно ломать ту систему образования, которая уже есть.

- К вопросам образования мы обращаемся постоянно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя.

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…ЗАРПЛАТЕ

«Пусть будет меньше часов, ставок, но деньги оставим те же, еще добавим. Но преподаватель не должен все время ходить за студентами. Половину рабочего дня он должен преподавать, а половину - заниматься самообразованием. В противном случае какой он преподаватель?»

«Школа имеет возможность доплатить. Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем. Может, где-то надо молодежь поддержать, может, еще что-то. Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать - это наша опора и основа. Без учителя ничего быть не может - ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего».

«Нет того контроля и того спроса, который был когда-то за преподаванием. Чтобы учитель шел и по-хорошему дрожал за то, чтобы прийти со знаниями и передать их ученикам».

…БИОЛОГИИ

«Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса - черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну, ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать? Если ты будущий биолог, если биологию взял за основу - да, это надо. Но сколько таких у нас? Вот в чем проблема».

…УЧЕБНИКАХ

«Учебники - это икона, это святое. Я, как педагог по образованию, отношусь к учебнику как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная». «И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе».

…МАТЕМАТИКЕ

Президент рассказал, что он каждый день сталкивается со школьными программами и видит все недочеты.

«Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Понятия в математике (у школьников. - Ред.) должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего».

«В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы». «Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик - это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном - в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?»

…ТРУДАХ

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими». «Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу?»

…ФИЗКУЛЬТУРЕ

Президент вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания.

«Не дай бог, ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?»

…ШАГе

Президент раскритиковал введенный недавно единый день информирования «Школа активного гражданина» (ШАГ).

«Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая «Школа активного гражданина» - это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса - «Школа активного гражданина».

«И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они (учителя. - Ред.) будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина».

…ВОСТРЕБОВАННОСТИ

Президент потребовал определиться с необходимым количеством обучаемых в вузах. Но уточнил, что это поручение не распространяется на экспорт образовательных услуг, который приносит немалые деньги. Только по линии Минобра удалось заработать $35 млн.

«Система белорусского образования очень востребована. По-моему, 108 стран обучаются в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово». «А нам надо столько выпустить из вузов студентов, сколько нужно для нашей экономики и жизни».

…БАКАЛАВРИАТЕ И МАГИСТРАТУРЕ

«Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть нормальная система образования: человек окончил вуз, получил высшее образование - иди и работай. Я не против магистратуры, но туда должны идти самые способные и желающие дальше получать образование, заниматься наукой и преподаванием. И у нас такая традиция с советских времен, а может, еще и досоветских. И это хорошо. Как обстоят дела здесь? Я поручал проверить. Выполнено ли мое поручение?»

…ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

«Порой образование ни к черту! Люди начинают не то что доучиваться на производстве (это естественно, жизнь меняет быстро), они переучиваться начинают. Мы переучиваем на производстве, если приходит человек. То есть в некоторых вузах работаем вхолостую. Это ненормально, мы отрываемся от жизни. Этого быть не должно».

…ЧАСТНЫХ ВУЗАХ

«Мы не против частных вузов, но они должны работать не хуже, чем государственные. Нужно соблюдать тот стандарт, который мы сегодня выработали и имеем в Беларуси».

…ЦТ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ

«Посмотрите, сколько мы, после того как ввели тестирование, сделали отступлений, нужных для жизни, чтобы не угробить талант. Не всегда только тестирования могут дать представление преподавателям, которые набирают в вузы абитуриентов, об их жизненном уровне, знаниях, способностях».

…ВУЗОВСКИХ ПОСОБИЯХ

«С вузом проще: студент должен сам уметь искать знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами. Но все равно учебник - это основное, это книга, на основании которой студент ориентируется в материале».

ПОДРОБНОСТИ

- Мы ввели новую программу, по которой занимаются учащиеся 1 - 8-х классов. Мониторим процесс внедрения этих программ, использования учебников и сегодня видим, что программы могут быть усовершенствованы, могут еще подправляться те же учебники, мы этот процесс ведем постоянно, - рассказал журналистам после совещания министр образования Игорь Карпенко. - Договорились, что будем повышать квалификацию учителей через курсы, через проведение методических секций по различным предметам. Да, мы пока не успеваем за изданием учебников издавать методические пособия, или, как мы их называем, книгу для учителя, которая бы лучше раскрывала позиции, как преподнести тот или иной материал.

Министр коснулся содержания вузовского образования.

- Мы серьезно сократили наборы в высшие учебные заведения, они осуществляются в первую очередь под потребности национальной экономики, заказчиков кадров. Если в 2011 году обучалось 430 тыс. студентов, то на сегодняшний момент 283 тыс. То есть сокращение произошло ощутимое, - сказал он. - При этом увеличены наборы на ряд специальностей, которые востребованы в экономике страны: например, в сфере IТ.

По информации belta.by