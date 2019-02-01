Испанская болельщица сделала тату с портретом белорусской гимнастки

Девушка из Испании Сусана опубликовала в своем Instagram фото татуировки с изображением белорусской гимнастки Екатерины Галкиной - многократной призерки чемпионатов мира и Европы.

- Это первые фотографии моей невероятно красивой татуировки. Это была нелегкая работа, потому что мне нужен был фон для моей второй татуировки, сделанной более шести лет назад. Но был придумано идеальное сочетание реалистичных роз и потрясающий портрет Екатерины Галкиной, - написала испанская поклонница гимнастики.

Екатерина Галкина — белорусская гимнастка, призёрка чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр 2016 года. Фото: instagram.com/galkina_katia

Наша гимнастка была удивлена.

- Сумасшедшая история девчонки из Испании. Скажу честно, я тронута этим поступком. И как же ж это приятно черт возьми! Придется теперь со мной всю жизнь ходить. Спасибо тебе за твою такую одержимую любовь ко мне! Мне безумно приятно! – написала Екатерина Галкина в Instagram.

Ответ Екатерины Галкиной. Фото: instagram.com/galkina_katia

А ведь тату действительно прекрасно!

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