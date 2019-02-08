Ремонт в новостройке у парка Челюскинцев:на кухне - светильник в виде водопроводных труб, в гостиной – люстра-паук

Сегодня мы в гостях у IT-аналитика Надежды, ее супруга Николая и их детей Арины и Родиона. Молодая семья буквально месяц назад переехала в просторную квартиру площадью 85 квадратных метров возле парка Челюскинцев в Минске.

Дизайн кухни Надежда придумала сама. Справа предусмотрены открытые полки для вина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяйка старалась продумать все до мелочей и не гнаться за модой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы не обращались к дизайнеру, потому что не хотели сделать из нашей квартиры «произведение искусства». Нам было нужно легко трансформируемое пространство для жизни. Я читала в соцсетях дневники ремонта, блоги дизайнеров. Но не следила за модными веяниями, а опиралась на свои ощущения. В первую очередь меня интересовала функциональность. Вся квартира выглядит как холст - почти все стены белые, есть только несколько акцентов, - рассказывает Надежда.

Квартиру супруги купили со свободной планировкой, без отделки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда Надежда проектировала кухню, мысленно варила детям суп, разгружала посудомойку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы сделать гостиную, перенесли входную дверь

Квартиру супруги купили со свободной планировкой, без отделки. Первым делом разместили несколько вариантов планировки на специализированном бесплатном форуме в интернете, чтобы обсудить, какой проект будет самым функциональным.

- Нужно иметь смелость, чтобы отдать свои идеи на растерзание не всегда доброжелательным форумчанам. Многие критиковали мои варианты, но итог всего этого был гениальный. Один из комментаторов предложил нам перенести входную дверь. За счет этого мы получили полноценную гостиную. Правда, без окон, но здесь мы разместили красивую и функциональную люстру-паука, - объясняет хозяйка.

Люстру-паука купили в Польше за $75.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светильники и люстры в стиле лофт - это главные акценты в квартире. Все они были куплены в Польше. А самый необычный светильник украшает стену в кухне. Выглядит он как трубопровод, только вместо нескольких кранов вставлены лампочки.

- Мужу понравился этот светильник, и мы решили добавить нотки индустриального стиля в интерьер. А чтобы поддержать его, отделали стену декоративной плиткой под красный кирпич.

Детская комната обставлена мебелью из Икеа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мысленно варила суп, разгружала посудомойку»

- Кухня для меня - идеальная! - улыбается Надежда. - Когда приступила к ее проектированию, мысленно варила детям суп, разгружала посудомойку, нарезала выдуманные салаты для гостей. Старалась продумать все до мелочей и не гнаться за модой. Например, сейчас модно ставить двухконфорочную варочную панель, так как многие пользуются мультиварками. Но стоимость их практически не отличается, поэтому остановились на большой плите.

Пока Арина и Родик маленькие, они спят в одной комнате, а вторую детскую используют как игровую.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Особое внимание хозяйка уделила покрытию пола. Во всех жилых комнатах лежит паркетная доска, установлена система «теплый пол».

- Пол из натурального материала - моя мечта. Если мебель и двери я трогаю за ручки, то по полу хожу босиком, лежу на нем. Поэтому, конечно, мы остановились на натуральном материале. Подоконники у нас тоже из массива. А межкомнатные двери заказали недорогие из МДФ, потому что дети ими постоянно хлопают и бьют их стульями.

Арина и Радион всегда играют вместе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ванных комнатах плитка под дерево

В квартире Надежды и Николая два санузла.

- Изначально здесь была огромная ванная и стандартный туалет. Мы разрушили стену и сделали две ванные комнаты среднего размера. В одной установлена душевая кабина, в другой - ванная. В каждой - унитаз со скрытым бачком, - делится Надежда.

Ванные комнаты отделаны двумя видами плитки: белой и с рисунком под дерево. Хозяйка продумала двойное освещение: можно зажечь лампочки на полную мощь, а можно оставить приглушенную подсветку.

- Утром, например, я принимаю душ в полумраке, потому что не готова так резко просыпаться.

Хотя дети еще маленькие, супруги предусмотрели на будущее раздельные детские комнаты, чтобы у каждого ребенка было свое личное пространство. Пока Арина и Родик маленькие, они спят в одной комнате, а вторую детскую используют как игровую.

В игровой комнате - детская кухня с имитацией плиты, духовки и раковины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы решили не мудрить и воспользовались готовыми решениями от «Икеа»: просто и функционально. В игровой для детей установлен специальный стеллаж с контейнерами для игрушек, есть детская кухня, стол для рисования, - рассказывает хозяйка.

Озорные Арина и Родик признались, что мини-диванчик в игровой комнате они используют вместо батута - ведь по вечерам они любят попрыгать.

В квартире два санузла.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном - душевая кабина, в другом ванная.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Светильник в виде водопроводных труб - $230

Люстра-паук - $75

Вся детская мебель - $1200

Паркетная доска с укладкой - $3000

Плитка во всей квартире с укладкой - $4000

Обои - $800 (клеили сами)

Двери - $1000

Необычный светильник - один из главных акцентов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В таких контейнерах удобно хранить игрушки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Супруги сами сделали вешалку для верхней одежды. Осталось только прибить крючки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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