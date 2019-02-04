2019-02-05T09:40:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Задержан гендиректор предприятия «БелОМО»

По данным «Комсомолки», Вячеслава Бурского задержали на прошлой неделе
Геннадий МОЖЕЙКО
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По информации "Комсомолки" Вячеслав Бурский задержан на прошлой неделе. Фото: director.by, belomo.by и wikimapia.org.По информации "Комсомолки" Вячеслав Бурский задержан на прошлой неделе. Фото: director.by, belomo.by и wikimapia.org.
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Слухи о задержании гендиректора предприятия «БелОМО», которое выпускает военные оптические прицелы и системы наведения, появились еще на прошлой неделе. Об этом рассказали сотрудники завода. Однако в приемной гендиректора до сих пор хранят молчание. Ничего пока официально не комментирует ни Следственный комитет, ни Комитет государственной безопасности.

Вячеслав Александрович Бурский руководил предприятием «БелОМО» целых 27 лет. Фото: director.by.

Вячеслав Александрович Бурский руководил предприятием «БелОМО» целых 27 лет. Фото: director.by.

На сайте «БелОМО» Вячеслав Александрович до сих пор указан как гендиректор предприятия. Однако по некоторым данным, уже несколько недель исполняющим обязанности руководителя «БелОМО» является его первый заместитель - Александр Мороз.

БУДЬ В КУРСЕ

Вячеслав Бурский возглавлял «БелОМО» 27 лет и получил два ордена из рук президента

Свою работу на заводе Вавилова Вячеслав Бурский начал еще в 1970 году простым инженером. Позже работал главным технологом, главным инженером. В 1992 он возглавил предприятие и в должности директора уже целых 27 лет. К настоящему моменту он является доктором технологических наук, профессором. В 2008 году из рук Александра Лукашенко Вячеслав Бурский получил орден Отечества III степени, а несколько лет назад - орден Отечества II степени.

«БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения. Кадр из проморолика.

«БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения. Кадр из проморолика.

Белорусское оптико-механическое объединение («БелОМО») специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств. Основное направление - военная продукция. «БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения, лазерные целеуказатели, тепловизоры и другую оптическую продукцию для военных.

Александр Лукашенко проводит «тест-драйв» нового оптического прицела производства «БелОМО». 2001 год. Фото: t-pravda.net.

Александр Лукашенко проводит «тест-драйв» нового оптического прицела производства «БелОМО». 2001 год. Фото: t-pravda.net.

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