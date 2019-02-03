2019-02-03T23:02:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Новую форму экзаменов в 11-м классе могут ввести через 1-2 года

Cтолько времени понадобиться для проработки вариантов изменений с педагогами страны и их внедрения
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Министр образования дважды за неделю говорил о новой форме итоговой аттестации школьников.Министр образования дважды за неделю говорил о новой форме итоговой аттестации школьников.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Контуры» на ОНТ еще раз прокомментировал заявленные им на днях изменения формы итоговой аттестации школьников. В новом выступлении глава Минобразования упомянул финишную прямую среднего образования в контексте загрузки школьников. На ее избыточность последние несколько недель уже дважды высказывался Александр Лукашенко.

- Рассмотрим систему аттестации школьников, это одна из форм загрузки учащихся. В 11 классе выпускники сдают четыре экзамена, которые проходят в другой форме, нежели проводится вступительная кампания в вузы, - сказал министр. - Эти вопросы рассмотрим, они будут проработаны с педагогической общественностью, будут обсуждаться в обществе. Мы предоставим определенные анонсы и информацию.

По сути, это может означать, что в стране либо откажутся от централизованного тестирования, либо от выпускных экзаменов в пользу единого экзамена, речь о котором стала вестись после республиканского педсовета с участием президента в августе 2017-го. Но Карпенко призвал не ждать резких шагов. Чтобы изменить форму аттестации выпускников нужны 1-2 года. Так система образования, по словам министра, сможет адаптироваться.

Напомним, 1 февраля на совещании по вопросам образования президент так высказался о централизованном тестировании:

- Посмотрите, сколько мы, после того как ввели тестирование, сделали отступлений, нужных для жизни, чтобы не угробить талант. Не всегда только тестирования могут дать представление преподавателям, которые набирают в вузы абитуриентов, об их жизненном уровне, знаниях, способностях.

А после заседания у Александра Лукашенко Карпенко заявил:

- Коснемся и вопросов итоговой аттестации, потому что это также одна из систем, которая загружает школьников, - цитировало министра belta.by. - Давайте скажем откровенно: сегодня у нас школьный экзамен проходит в одной форме, а вступительная кампания, например, в вузе, проходит в совершенной другой. Конечно, это создает определенные проблемы с точки зрения подготовки учащегося к той или иной экзаменационной кампании.

Тогда Карпенко пообещал: для общества не будет революционных потрясений, все подходы и требования объявят заранее, к изменениям все успеют подготовиться.

Добавим, всего пару недель назад Александр Лукашенко резко прошелся по вопросам загрузки школьников и программ, упомянув, в том числе, и недовольство работой министра.

- Вузовские и школьные программы надо реанимировать и привести в нормальный вид. У нас порой уже в восьмом-девятом классе изучают то, что мы раньше изучали в вузе. Неужели так жизнь ускорилась? Неужели всех их математиками готовим? Поэтому надо очень серьезно заняться образованием. Если министр этого не понял, значит, он не министр, - предупредил Александр Лукашенко, говоря об Игоре Карпенко.

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