К 2020-му вместо ЦТ и экзаменов после 11 класса введут комплексный общеобразовательный тест?

Министр образования Игорь Карпенко в эфире программы «Контуры» на ОНТ еще раз прокомментировал заявленные им на днях изменения формы итоговой аттестации школьников. Глава Минобразования упомянул финишную прямую среднего образования в контексте чрезмерной загрузки школьников. Про ее избыточность последние несколько недель уже дважды высказывался президент Александр Лукашенко.

- Рассмотрим систему аттестации школьников, это одна из форм загрузки учащихся. В 11 классе выпускники сдают четыре экзамена, которые проходят в другой форме, нежели проводится вступительная кампания в вузы, - сказал министр. - Эти вопросы рассмотрим, они будут проработаны с педагогической общественностью, будут обсуждаться в обществе. Мы предоставим определенные анонсы и информацию.

По сути, это может означать, что в стране либо откажутся от централизованного тестирования, либо от выпускных экзаменов. Либо - и от того и другого в пользу единого экзамена. Так, на республиканском педсовете с участием президента в августе 2017-го впервые заговорили о комплексном общеобразовательном тесте. Спустя полгода на онлайн-конференции belta.by Игорь Карпенко пояснил, как видится такая форма Министерству образования:

- Комплексный общеобразовательный тест - условное понятие. В чем вопрос? В том, что сегодня форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения. Раньше, если мы писали в школе сочинение, то четко знали, что при поступлении в вуз тоже будем писать сочинение. А сейчас получается так: я пишу изложение, пишу контрольную работу по математике в школе, а приходя поступать в вуз, сдаю тесты - совершенно другая форма аттестации. Поэтому для нас очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение. Поэтому мы ведем разговор, назовем его условно, об общеобразовательном тесте. Может, это будут два теста. Сейчас эти вопросы отрабатываются... Это может появиться к 2020 году.

Однако в своих недавних выступлениях Игорь Карпенко призвал не ждать резких шагов и «революционных потрясений». Чтобы изменить форму аттестации выпускников нужны 1-2 года, уверен министр. То есть его прежние слова о введении комплексного теста в 2020-м вполне могут оказаться реальностью. Но главное, что система образования, по словам министра, адаптируется - все подходы и требования объявят заранее, к изменениям все успеют подготовиться.

Как тут не вспомнить и высказанное президентом мнение на совещании 1 февраля.

- Реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя, - цитирует главу государства БелТА.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Тучи над ЦТ как формой аттестации стали сгущаться в 2017-м.

Сначала о несоответствии форм выпускного и вступительного экзамена заговорили на республиканском педсовете. Затем у Республиканского института контроля знаний сменился руководитель: место Николая Феськова, проработавшего полтора десятилетия, занял Юрий Миксюк. Тогда же стали говорить о новой методике подсчета баллов. «Новая методика предполагает более сложную обработку, чем просто умножение на заранее известный коэффициент. В зависимости от того, сколько процентов абитуриентов выполнили задание, ему будет присваиваться стоимость», - отмечал Миксюк. В РИКЗе считают, что с ней знания станут оценивать объективно, называя подход научным и востребованным в мире.

Правда, по итогам первых же репетиционных тестов появились обращения об отмене новой системы подсчета. По мнению педагогов, по новой методике у абитуриентов с хорошими знаниями баллы стали ниже, а вот шансы двоечников получить не самый плохой результат возросли. В РИКЗе на это отвечали: «Тот, кто показывал лучшие знания, будет иметь высокие баллы и сейчас. После 70 - 75 баллов старая и новая методика дают одинаковые результаты. В области низких и средних баллов что-то поменяется, но поменяется объективно. Там, где были невысокие проходные баллы, они с большой вероятностью повысятся».

А 1 февраля на совещании президент снова высказался о централизованном тестировании:

- Посмотрите, сколько мы, после того как ввели тестирование, сделали отступлений, нужных для жизни, чтобы не угробить талант. Не всегда только тестирования могут дать представление преподавателям, которые набирают в вузы абитуриентов, об их жизненном уровне, знаниях, способностях.

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