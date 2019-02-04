2019-02-04T15:14:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

Неожиданно: за январь тунеядцам еще не будут начислять полную коммуналку

Но если до конца месяца они не подтвердят, что работают или попали в трудную жизненную ситуацию, в марте придется доплатить за два месяца сразу
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
За январь тунеядцам не будут начислять полную коммуналку. Но если не докажешь, что работаешь придется доплатить.За январь тунеядцам не будут начислять полную коммуналку. Но если не докажешь, что работаешь придется доплатить.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

С 1 января этого года для тунеядцев начали действовать новые правила. Вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающим нужно будет оплачивать полную стоимость горячей воды, а начиная с 1 октября – еще и отопления. Соответственно, уже в феврале те, кто попал в список незанятых в экономике, должны были получить значительно потяжелевшие жировки за январь.

Однако власти решили дать неработающим белорусам чуть больше времени на то, чтобы сориентироваться, собрать денег или доказать свою занятость, если она есть. В январских жировках тунеядцев пока просто будет указано, что они находятся в соответствующей базе. Однако стоимость горячей воды будет начислена по субсидируемым тарифам, а не по полным. Благодаря этому люди, во-первых, смогут узнать, что они попали в базу. А во-вторых, предпринять какие-нибудь меры.

- Решение принято с тем, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года, - комментируют в Министерстве труда и соцзащиты.

Но если до конца февраля человек не сможет подтвердить, что работает или находится в тяжелой жизненной ситуации, то уже в марте он получит жировку с полной оплатой подогрева воды за февраль. А помимо этого, придется доплатить нужную сумму еще и за январь.

Еще больше материалов по теме: «Налог на тунеядство: Беларусь»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Проданная бутылка молока дает возможность торговой сети заработать 1 копейку, а производителю - 6,4 копейки». «Евроопт» прокомментировал слова бизнес-союзов о монополизации
Крупные ретейлеры не мешают работать маленьким магазинам, а производителей заставляют аргументировать любое повышение цен
В Италии снижают пенсионный возраст, в Латвии разрешили получать пенсию за умершего супруга. Как сейчас меняются пенсионные системы?
Где-то пенсионный возраст повышают, где-то понижают, а где-то - разрешают выходить на заслуженный отдых в зависимости от того, сколько проработали
В Могилевской области монеты росли из-под земли
Продолжаем наш совместный с Беларусбанком проект, в котором мы шаг за шагом изучаем денежную историю нашей страны. Здесь есть все: клады, банки, легенды, герои и реалии наших дней. Новая страница - Могилевская область
Новости 24
За убийство школьницы из Барановичей суд приговорил мужчину к 24 годам тюрьмы
Доллар и российский рубль подорожали
Лукашенко увеличивает количество пограничников
Фотофакт: в агрогородке под Сморгонью поселилась косуля Машка
Арина Соболенко вошла в топ-10 теннисисток мира
Затраты на оказание ЖКУ в Беларуси хотят снизить на 5%
В Гродно с 9-го этажа выпала женщина - она погибла
В Чечерске пьяный мужчина отрубил руку своей бывшей жене
В Столинском районе бесправник насмерть сбил свою односельчанку
Во вторник в Минске похолодает до -6
Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в Софии
Пьяный мужчина учил свою дочь водить машину, а после аварии решил убежать
Весна будет ранней? В минском зоопарке проснулся медведь Тристан
В страшном ДТП под Калугой погибло 7 человек
Лукашенко поздравил президента Пакистана с 25-летием дипломатических отношений между странами
Работники машинами вывозили комбикорм с предприятия
В Могилеве грабитель хотел вынести из магазина носки и туалетную воду