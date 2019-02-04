Неожиданно: за январь тунеядцам еще не будут начислять полную коммуналку

С 1 января этого года для тунеядцев начали действовать новые правила. Вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающим нужно будет оплачивать полную стоимость горячей воды, а начиная с 1 октября – еще и отопления. Соответственно, уже в феврале те, кто попал в список незанятых в экономике, должны были получить значительно потяжелевшие жировки за январь.

Однако власти решили дать неработающим белорусам чуть больше времени на то, чтобы сориентироваться, собрать денег или доказать свою занятость, если она есть. В январских жировках тунеядцев пока просто будет указано, что они находятся в соответствующей базе. Однако стоимость горячей воды будет начислена по субсидируемым тарифам, а не по полным. Благодаря этому люди, во-первых, смогут узнать, что они попали в базу. А во-вторых, предпринять какие-нибудь меры.

- Решение принято с тем, чтобы граждане, попавшие в списки, имели дополнительную возможность подтвердить свою занятость или трудную жизненную ситуацию еще и в феврале 2019 года, - комментируют в Министерстве труда и соцзащиты.

Но если до конца февраля человек не сможет подтвердить, что работает или находится в тяжелой жизненной ситуации, то уже в марте он получит жировку с полной оплатой подогрева воды за февраль. А помимо этого, придется доплатить нужную сумму еще и за январь.