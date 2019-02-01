7 тайн минской подземки: Секретные станции, тоннель под Октябрьской площадью и мост над подземной рекой

Истории о тайных подземельях типа «Метро-2» ходят вокруг метрополитенов разных стран и городов. Мы разобрались с тайнами в Минске. Забегая вперед: гигантских крыс и затопленных станций в нашем метро нет... Зато есть кое-что другое!

Миф 1. Сначала метро хотели провести в Курасовщину и Серебрянку?

В чем интрига: первоначальный план строительства и линии метро были совсем другими.

Проверка «КП»: впервые о строительстве минского метрополитена заговорили в 1960 году, но в прессе написали только в 1968-м. Судя по заметке в газете «Вечерний Минск», конфигурация нашего метро действительно была несколько иной. Первая ветка - вдоль проспекта Ленина - была задумана такой, как ее и построили. Вторая должна была соединить запад с Серебрянкой (а не с районом Автозавода, как сегодня). А третья ветка - отходить от станции «Площадь Якуба Коласа» и идти через нынешний «Тракторный завод», «Партизанскую» и «Автозаводскую» в Чижовку. В центральной части города метрополитен предполагался глубокого заложения, а на окраинах планировались даже открытые участки и участки на эстакадах.

Миф 2. Под зданием КГБ есть секретная станция «Комсомольская»?

В чем интрига: станцию построили для удобства сотрудников МВД и КГБ, а еще - для их экстренной эвакуации в случае нападения на СССР.

Проверка «КП»: строить станцию на месте пересечения проспекта Ленина и улицы Комсомольской действительно собирались. Правда, когда-нибудь в перспективе. Поэтому на схемах конца 70-х годов ее так и подписывали «Комсомольская (перспективная)». Говорят, от строительства отказались по трем причинам. Первая - слишком короткие перегоны до имеющихся «Октябрьской» и «Площади Ленина». Вторая - низкий пассажиропоток. Третья - отсутствие финансирования. Правда, метростроевцы уверяют, что тоннели в этом месте соорудили таким образом, чтобы при желании станцию можно было потом построить без остановки движения по этой линии - такое давно практикуют в Москве.

На схеме из справочника Минска 1983 года станция «Комсомольская» была обозначена как «перспективная». Фото incopolis.livejournal.com.

Миф 3. Была ли в Минске станция-призрак?

В чем интрига: говорят, у нас была закрытая станция метро, и, когда поезда проезжали ее на скорости, был даже виден перрон!

Проверка «КП»: была, но совсем недолго - всего полгода. Речь идет о «Первомайской» - той самой, где «выхад на правы бок». Такой станцию решили сделать, потому что рядом течет Свислочь, и тоннели нужно было максимально прижать друг к другу.

Из-за того, что рядом течет Свислочь, тоннели максимально прижали друг к другу. Фото: Петр КОСТРОМА,

Со строительством станции были проблемы: сложная почва, плывуны… И когда 31 декабря 1990 года открыли этот участок подземки, «Первомайская» еще была закрыта, там заканчивали гидроизоляцию. Поезда проезжали ее без остановок, и пассажиры пытались рассмотреть необычную станцию в блеклом свете ламп-переносок рабочих. В городе роились слухи, самый яркий из них гласил, что станцию скоро затопит. Ее открыли через полгода, и «Первомайская» успешно работает до сих пор.

Станция «Первомайская» полгода была станцией-призраком. Фото: wikipedia.org.

Миф 4. В Минске есть подземные метромосты?

В чем интрига: у нас, как в Москве, тоже есть метромосты через реки… Причем подземные!

Проверка «КП»: в соседних столицах слово «метромост» слух не режет. Метромост - это когда метро выезжает на поверхность и переезжает реку сверху, а не под землей. Например, в Москве, где 14 веток метро и больше 220 станций, есть сразу шесть метромостов. Есть такие и в Киеве, Харькове, Ташкенте.

Метромостов в классическом понимании у нас нет. Но зато есть подземные метромосты! Первый находится между станциями «Пролетарская» и «Тракторный завод», где линия метро пересекает Слепянскую водную систему. Там есть небольшой прудик, вода в который вливается из бетонных отверстий в насыпи. Именно внутри этой насыпи ездят поезда. То есть тоннель не рыли в земле, а устроили на поверхности, засыпав потом его землей. Так сделали, что тоннель смог разойтись с речкой Слепня, русло которой пустили под тоннелем. Второй подземный метромост - между станциями «Михалово» и «Петровщина». Схема примерно такая же: тоннель пустили над речкой Мышкой, а потом засыпали его землей.

Миф 5. На некоторых станциях есть подземные замурованные вестибюли?

В чем интрига: такие секретные вестибюли есть на «Пролетарской» и «Борисовском тракте».

Проверка «КП»: они действительно есть. На «Пролетарской» выход с платформы только в одну сторону, другая заканчивается глухой стенкой, перед которой стоит скульптура рабочего.

За памятником скрывается секретный вестибюль. Фото Wikipedia.

На самом деле за ней обыкновенный, но пока не действующий вестибюль. В нем все как обычно: мраморная отделка, окошки касс, будка контролера…

Законсервированный вестибюль станции метро «Пролетарская». Фото: abandoned-legacy.net.

Вот только на поверхность вестибюль выходит в виде узкой лестницы - как в бомбоубежище. Этот «секретный» выход расположен во дворе обычной трехэтажки на Судмалиса. Для чего так сделали? С прицелом на будущее: когда-нибудь тут появится новый жилой или деловой квартал, и спуск к вестибюлю достроят.

Снаружи выход из секретного вестибюля станции «Пролетарская» похож на обычное дворовое бомбоубежище. Фото: zalaza.net.

Примерно та же история и на «Борисовском тракте». Незадействованный вестибюль обращен в сторону автостоянки. Когда возле нее построят высотку - бизнес-центр «Футурис» с торговым центром - возможно, вестибюль доделают и откроют.

А вот на «Спортивной», где выход с платформы тоже в одну сторону, второго вестибюля нет. За металлическими дверями просто аварийный выход на поверхность.

Миф 6. В Минске есть заброшенный аналог ТЦ «Столица»?

В чем интрига: где-то под землей есть заброшенный подземный многоуровневый торговый центр. Магазины и бутики уже были готовы к открытию, но первых покупателей он так и не встретил.

Проверка «КП»: такой действительно был - «Комсомолка» писала о нем еще в 2011 году. Проектировали и строили подземный торговый центр вместе со второй линией метро. Три этажа под землей, общая площадь - 4200 квадратных метров. Все это разместилось под улицей Кальварийской, в районе нынешнего Института журналистики БГУ.

Под проезжей частью долго скрывался от посторонних глаз заброшенный трехэтажный подземный торговый центр. Фото: kp.by.

В 1995 году, ко Дню Независимости Беларуси, столичные власти торжественно открыли вторую очередь Автозаводской линии метро, но подземный торговый центр еще 20 лет не мог принять покупателей. О его готовности речи не шло, не было отделки и коммуникаций, лифтов - только голый бетон.

Заброшенный подземный торговый центр 20 лет не мог принять покупателей.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В 2012 году властям удалось продать заброшенные подземелья частному инвестору за 1,3 миллиона долларов, и через два года там открыли мебельный торговый центр.

Миф 7. Минское метро, как и московское, окутывает множество секретных тоннелей?

В чем интрига: наше метро строилось при СССР, и его сооружали вместе с бункерами и секретными тоннелями для эвакуации правительства.

Проверка «КП»: вокруг этой темы - больше всего таинственности и слухов.

- Прежде давайте поймем вот что: большинство таких слухов родилось по аналогии с Москвой, - рассказал «Комсомолке» один из минских городских исследователей. - Но есть огромная разница. Во-первых, московское метро строилось еще до войны. Во-вторых, оно глубокого заложения. Это означает, что оно способно стать бомбоубежищем для миллионов людей даже в случае ядерной войны, а еще - что тоннели можно строить закрытым способом, то есть без взглядов посторонних. Учитывая значимость столицы СССР, в Москве, конечно, были бункеры для первых лиц страны. А еще есть недостроенные законсервированные или брошенные тоннели различного назначения, недостроенные или заброшенные станции - все это московские диггеры называют «Метро-2».

В Минске ситуация другая: у нас метро мелкого заложения. От атомной войны не спасет, да и строилось частично открытым способом, не спрячешь. Поэтому метростроевцы заявляют: ничего особо секретного в нашем метро нет.

Тем не менее встречаются некоторые особенности и мифы, которые и разберем.

- Секретное ответвление перед «Купаловской» и «Октябрьской». Многие замечали, что при подъезде к станциям «Октябрьская» или «Купаловская» от основного тоннеля отходит дополнительный. Это служебная соединительная ветка - по ней поезда могут переезжать с первой на вторую линию и обратно. Она находится под Октябрьской площадью. Еще одну такую же строят между второй и третьей линиями - в районе Института журналистики БГУ на перекрестке Кальварийской и Цеткин.

Служебная соединительная ветка между первой и второй линиями минского метрополитена. Фото Петр КОСТРОМА.

- Секретный тоннель из Дома правительства в метро. Такой действительно был. Но неглубокий и пешеходный. Это подтвердил «летописец» минского метро - фотограф Петр Кострома.

- Единственное, что делалось, - это один переход со здания Совета министров в метро. И все, больше никто ничего не строил, - рассказывал фотограф в одном из своих телеинтервью. - Кто-то говорит, что есть тайные тоннели для чиновников… Но ничего такого не делалось.

По данным «Комсомолки», подземный пешеходный переход приводил из Дома правительства не прямо в метро, а в подвал здания администрации метрополитена. Впрочем, оттуда уже можно было спуститься в сам тоннель. Перехода не стало, когда на площади Независимости начали копать котлован под торговый центр «Столица».

Секретный тоннель из Дома правительства (на заднем плане) ликвидировали во время строительства торгового центра «Столица». Фото modostr.by.

- Стеклянные двери тоннеля, ведущего в резиденцию на Карла Маркса, 38. Эти двери можно заметить, если стать в круглом общем вестибюле станций «Октябрьская» и «Купаловская» лицом к спуску на последнюю - двери будут слева. На самом деле за ними - ныне неиспользуемый коридор, который ведет к торговому центру «Купаловский». Раньше в этих помещениях были кассы предварительной продажи билетов.

- Секретный тоннель между Домом правительства и Дворцом Республики. Есть байка, что параллельно проспекту идет длиннющий тоннель, который соединяет Дом правительства, здания МВД, КГБ и Дворец Республики. Мол, в начале 90-х годов во время массовых волнений рабочих тоннель использовался для быстрой и скрытной переброски милиции. Подтверждения этой информации нет, равно как и информации о наличии тайных подземных ходов из здания на Карла Маркса в тоннель метро.