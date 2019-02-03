2019-02-03T21:35:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске прошел турнир по эстетической групповой гимнастике

В соревнованиях приняли участие юные грации из Беларуси, России и Украины [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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Выступление на соревнованиях требуют тяжелой серьезной работы по подготовке.Выступление на соревнованиях требуют тяжелой серьезной работы по подготовке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В выходные в Минске прошел VIII Международный турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2019». В спорткомплексе «Чижовка-Арена», юные грации возрастом от 6 до 15 лет разыграли 11 комплектов наград. На турнир приехали команды из Беларуси, России и Украины.

Жюри, в каждой из возрастных категорий, оценивало команды юных гимнасток по трем критериям - техническая и артистическая сложность, исполнение упражнения.

Вне конкурса, с показательными выступлениями участвовали малышки возрастом 3-5 лет - для многих из этих граций турнир в Минске стал первым стартом в их жизни.

VIII Международный турнир по эстетической гимнастике "Сильфида-2019". Фото: Павел МАРТИНЧИК

VIII Международный турнир по эстетической гимнастике "Сильфида-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для многих участниц - это первые серьезные соревнования. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для многих участниц - это первые серьезные соревнования.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международный турнир по эстетической групповой гимнастике. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международный турнир по эстетической групповой гимнастике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медитация перед началом выступления. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медитация перед началом выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым маленьким участницам турнира "Сильфида-2019" от 3 до 5 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым маленьким участницам турнира "Сильфида-2019" от 3 до 5 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За секунду до соревнований. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За секунду до соревнований.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда разминается перед выступлением. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Команда разминается перед выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подарки для самых юных участниц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подарки для самых юных участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, России, Украины. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, России, Украины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В течение двух дней будет разыграно 11 комплектов наград. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В течение двух дней будет разыграно 11 комплектов наград.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдых после выступления. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отдых после выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым юным участницам турнира от 3 до 5 лет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым юным участницам турнира от 3 до 5 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разминка перед выступлением. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разминка перед выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 комплектов наград в Высшей и Премьер Лиге ждут своих спортсменок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

11 комплектов наград в Высшей и Премьер Лиге ждут своих спортсменок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международный турнир по эстетической групповой гимнастике. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Международный турнир по эстетической групповой гимнастике.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подарки для самых юных участниц. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подарки для самых юных участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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