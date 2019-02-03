В Минске прошел турнир по эстетической групповой гимнастике
В выходные в Минске прошел VIII Международный турнир по эстетической групповой гимнастике «Сильфида-2019». В спорткомплексе «Чижовка-Арена», юные грации возрастом от 6 до 15 лет разыграли 11 комплектов наград. На турнир приехали команды из Беларуси, России и Украины.
Жюри, в каждой из возрастных категорий, оценивало команды юных гимнасток по трем критериям - техническая и артистическая сложность, исполнение упражнения.
Вне конкурса, с показательными выступлениями участвовали малышки возрастом 3-5 лет - для многих из этих граций турнир в Минске стал первым стартом в их жизни.
VIII Международный турнир по эстетической гимнастике "Сильфида-2019".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Для многих участниц - это первые серьезные соревнования.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Международный турнир по эстетической групповой гимнастике.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Медитация перед началом выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Самым маленьким участницам турнира "Сильфида-2019" от 3 до 5 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК
За секунду до соревнований.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Команда разминается перед выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Подарки для самых юных участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, России, Украины.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В течение двух дней будет разыграно 11 комплектов наград.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Жюри оценивает выступления по двум критериям: технический и артистический.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Отдых после выступления.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Самым юным участницам турнира от 3 до 5 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Разминка перед выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК
11 комплектов наград в Высшей и Премьер Лиге ждут своих спортсменок.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Международный турнир по эстетической групповой гимнастике.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Подарки для самых юных участниц.Фото: Павел МАРТИНЧИК