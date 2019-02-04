2019-02-04T12:24:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Бывшему главному патологоанатому Минздрава Аркадию Пучкову предъявят новое обвинение

В суде объявили перерыв до 14 февраля
Алеся ДОБЫШ
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Бывшего главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.Бывшего главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В понедельник, 4 февраля, в суде Ленинского района Минска планировались прения сторон по делу бывшего главы Городского клинического патологоанатомического бюро Аркадия Пучкова. Прокурор должен был запросить для обвиняемого срок, а после выступления адвокатов и гособвинителя с последним словом должен был выступить Пучков.

Но неожиданно в начале судебного заседания прокурор попросил 10-дневный перерыв для предъявления Пучкову нового обвинения.

Напомним, бывшего главного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, он брал откаты с 2002 года и в сумме получил около 180 тысяч долларов. Он уже возместил весь ущерб.

Так, Пучков получал взятки от предпринимателей, которые поставляли в магазин при бюро гробы, кресты и венки. Также в обвинении указано, что взятки он брал за услуги по перевозке тел умерших на кладбище. Следствие считает, что руководителю давали взятки санитары морга - за продление контракта, изменение условий труда. Сумма благодарности - 10% от заработка каждый месяц.

В начале судебного заседания прокурор попросил 10-дневный перерыв для предъявления Пучкову нового обвинения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале судебного заседания прокурор попросил 10-дневный перерыв для предъявления Пучкову нового обвиненияФото: Святослав ЗОРКИЙ

В последнем слове Аркадий Пучков говорил, что раскаивается и частично признает вину.

- Через 4 дня мне будет 70 лет, пойдет восьмой десяток, - Аркадий Пучков прерывается, плачет. - И встречать такой юбилей за решеткой, а не в кругу друзей и знакомых - самое большое наказание, которое я себе сделал в результате своих действий.

Обвиняемый признал, что брал взятки, а деньги тратил и на лечение жены, и на обустройство морга, бани на территории бюро, подарки иностранным коллегам.

- Приезжали зарубежные врачи, гости - надо было организовывать ужины в ресторане, билеты в театр, подарки - все как обычно. В учреждениях здравоохранения были юбилеи, туда тоже нужны были подарки: пылесос, СВЧ-печи, увлажнитель воздуха, всегда цветы.

Суд по этому делу продолжится через 10 дней, 14 февраля.

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