Что будет, если математики и тем о червях в школе станет меньше?

А вот неспособность молодых людей к работе рубанком, стамеской и неумение приготовить яичницу считает серьезным проколом системы образования. «Это же нас научили в школе. Почему же мы на это забили и так относимся к детям?» - задал он вопрос присутствовавшим на заседании чиновникам. «Комсомолка» попросила высказаться экспертов по поднятым президентом нюансам.

Мнение педагогов:

«Если математики меньше на час в неделю, успеваемость падает до 10%»

- Развивающая роль математики подтверждена сотнями исследований, - говорят профессор БГУ, лауреат Госпремии Республики Беларусь Олег Мельников и заслуженный учитель Беларуси Александр Фельдман (эксперты уже высказывались об обучении математике в школе - см. «КП» от 22.01. - Ред.). - Российские педагоги доказали, что уменьшение изучения математики на один час в неделю ухудшает общую успеваемость в школе на 5 - 10%.

Математика, как ни странно, является особым и гуманитарным предметом в школе. Она учит планировать и оптимизировать деятельность, вырабатывать и принимать решения, корректировать и исправлять неправильные и нерациональные действия, вести полемику, различать аргументированные и необоснованные возражения, делать правильные выводы из полученных результатов. Академик Владимир Арнольд сказал: «Тот, кто не научился искусству доказательства в школе, не способен отличить правильное рассуждение от неправильного».

В 1988 году президент США Рональд Рейган в докладе «Нация в опасности» Конгрессу сказал: «Кичась своей демократичностью, Америка позволила старшеклассникам называть по своему выбору три главных, с их точки зрения, учебных предмета, по которым они хотели быть аттестованными. Разумеется, только 10 - 12 % выбрали математику. И результат не замедлил сказаться: молодые юристы стали хуже логически мыслить, молодые врачи - хуже лечить, вновь испеченные экономисты - хуже понимать законы рынка». Тогда Рейган поставил задачу резко улучшить математическое образование, срочно выделив на это большие деньги. Обратите внимание: даже намеков убрать математику из школы в США никогда не было. Как и в других странах.

Однако учиться школьной математике в вузах - большая роскошь. Во-первых, математика из тех дисциплин, которая хорошо воспринимается в юном возрасте. Во-вторых, когда ее учить, если время обучения в большинстве вузов сократят до 4 лет?

В последнее время в Беларуси регулярно выходят из строя мосты. Мы считаем, что они были неправильно спроектированы. Если убрать математику из школы, то число техногенных аварий намного увеличится из-за инженеров-недоучек. Конечно, для проектирования мостов и домов нужны рутинные приемы и формулы, но неужели наша страна будет заниматься только копированием устаревших чужих разработок? А для создания новых технологий и принципиально новых изделий нужны специалисты, хорошо вооруженные математикой.

Удаление математики из школы, изучение ее только на факультативах приведет к падению образования в целом. А затем произойдет то, что произошло когда-то в Америке.

Мнение педагога:

«Скоро упростим программу до «у нас есть руки, ноги и голова»

Учитель минской школы анонимно рассказал, действительно ли программа по биологии полна ненужных подробностей.

- Когда восьмиклассники приходят на первые уроки, сразу задают вопрос: «А когда лягушку будем резать?» Они интересуются анатомией, им всегда любопытно, что же внутри? Не отразить это в программе нельзя, - приводит пример учитель биологии. - Анатомия животных готовит школьников к изучению анатомии человека. А тут все объясняется с позиции «орган - функции - профилактика - нарушения работы органа». Я не думаю, что надо упрощать программу. Тогда на анатомии человека как будем объяснять? У нас есть руки, ноги, голова - все?

А что же в программе с червями? Им и правда уделяется так много внимания?

- Основное внимание в учебнике уделяется червям-паразитам животных и человека, а также сельскохозяйственных растений. И этому есть свое объяснение, - говорит педагог с 20-летним стажем. - Рассказываем о профилактике заражения некоторыми опасными паразитами. Разве это не нужно знать? Люди, посещая тропические страны, привозят болезни, вызванные паразитами. Почему об этом я не должна говорить на уроках? Изучаем и пиявок (это тоже представители червей). Дети на уроках биологии узнают, как с помощью них можно лечить некоторые заболевания. По программе 8-го класса всего на тему «Черви» отведено 7 часов - это около трех с половиной недель.

Учитель проводит параллели с советской школой: эти же темы изучали и тогда.

- Но в старых учебниках нет биологических ошибок, по ним можно готовить ребят к конкурсам и олимпиадам, - говорит педагог. - Часто мы просим в библиотеке старые учебники после списания не выбрасывать, а передать в кабинет биологии. В новых учебниках из-за упрощения содержания дается лишь представление о некоторых важных биологических процессах. Кстати, мои восьмиклассники участвовали в экспертной оценке учебников - и почти все отметили, что все темы изложены доступно.

По мнению биолога, знания должны быть больше практико-ориентированными.

- Школьникам надо рассказывать о разных группах животных, которые встречаются в природе. Мир открыт, люди путешествуют. Некоторые по незнанию могут оказаться беззащитными перед опасными или ядовитыми животными. Необходимы общие знания об основных группах животных (конечно, не все запомнят их анатомию), но их местообитание, роль в природе, жизни человека, возможно, понадобятся.