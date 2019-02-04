Куда сходить 14 февраля 2019 года в Минске: лучшие места для отдыха, концерты и кино

Праздник всех влюбленных – хороший повод провести время вдвоем. Куда отправиться в Минске 14 февраля? Мы подобрали несколько интересных вариантов.

Проекты на свежем воздухе

- С 14 февраля в Ботаническом саду - уникальное шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей». Прочный стальной каркас мастера искусно укроют разноцветной тканью и мастерски подсветят изнутри. Благодаря этому, несмотря на свой немаленький размер, 25 световых композиций из нескольких сот объектов, покажутся невесомыми. Ежедневно до конца марте с 18.00 до 23.00 (вход до 22.30). Билеты: 10 – 16 руб., дети до 4-х лет бесплатно.

- Сходить 14 февраля 2019-го в Минске можно и в «Парк волшебных фонарей», что в парке Дримленд. Здесь размещены более 30 композиций. Прекрасные селфи получатся на аллее сердец, возле «музыкальных» экспозиций или 10-метрового водопада. А рядом ледяные скульптуры – мамонт, белки. Время работы: 18.00 – 23.00. Билеты: 5 – 10 руб.

Группа J:Морс в День святого Валентина представит новую программу «Крылы».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерты

- Группа J:Морс в День святого Валентина представит новую программу «Крылы». А еще споет уже известные песни – как же без хитов. 14 февраля, 20.00, Prime Hall. Билеты: 40 – 88 руб.

- Не совсем обычный концерт экспериментальной музыки «Музыка и звезды», который сопровождается полнокупольным визуальным шоу, ищите 14 февраля в 19.00 в звездном зале Минского Планетария. На импровизированной сцене - трио Mokh&Foh, Triangle, FillFree. Билеты: 10 руб.

- «Космическая баллада» - концерт-мистерия из звуков гонгов и бубнов, кристального звучания чаш и колокольчиков, пения индейских флейт и перуанских свистков. Исполнители - семейный проект Sound Mystery из Литвы. Концерт будут сопровождать визуальные проекции. 14 февраля в 19.00 на сцене Дома Москвы в Минске (ул. Коммунистическая,86). Билеты: 30 – 50 руб.

- Для любителей классической музыки - концертная программа Оркестра «Метаморфоза» под управлением маэстро Павла Любомудрова. Специальный гость - Микаэл Самсонов (виолончель).

В программе: музыка Чайковского и 5-ая симфония Бетховена. 14 февраля, 19.00, Центральный Дом офицеров. Билеты: 10 - 42 руб.

- Группа «Дядя Ваня» представит новую концертную программу «#Любовь». В программе прозвучат композиции из недавно вышедшего в России нового альбома группы «Люди», а также более ранние любимые зрителями хиты. 14 февраля, 19.00, КЗ «Минск». Билеты: 10 – 25 руб.

Группа «Дядя Ваня» представит 14 февраля новую концертную программу «#Любовь».Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кино

- 14 февраля в 23.30 «Дом кино» предлагает окунуться в романтическую атмосферу «Ночи Святого Валентина». В программе - две киноновинки «Семь ужинов» и «Алита: Боевой ангел», романтическая шоу-программа. Среди призов - романтические ужины, абонементы на лучшие премьеры года. Те, кто придет без пары, сможет поучаствовать в конкурсе знакомств. Билеты: 15 руб.

- 14 февраля, 19.30 в Silver Screen, что в ТЦ «Галилео» можно будет увидеть семь короткометражных фильмов о любви от фестиваля Kinosmena. Билеты: 9 руб.

Виртуальный парк и галерея

- Можно прийти в самый большой в Европе парк виртуальных развлечений Teleport в ТРЦ Green City и зависнуть тут часа на три. Почувствуйте себя гонщиком «Формулы-1», пилотом звездолета, а устали - побродите по виртуальному музею Дали и Моне. Время работы - 11.00 - 23.00. Билеты: стандартный взрослый - 40 руб.

14 февраля можно прийти в самый большой в Европе парк виртуальных развлечений Teleport в ТРЦ Green City.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Не так давно открывшийся выставочный центр Libra (пр.Независимости, 37) предлагает посмотреть выставку «Встреча гениев. Сальвадор Дали и Пабло Пикассо». Здесь представлена графика и скульптура. Можно увидеть самые знаменитые сюрреалистические далинианские сюжеты, в том числе тающие часы, слон на тоненьких ножках, женщина с ящиками, жираф в огне. Билеты: 7 – 12 руб. Касса работает до 19.45.

Театральная постановка

Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» предлагает посмотреть «День Святого Валентина. Инструкция к применению». В исполнении лучших белорусских артистов в жанре мюзикла прозвучат романтические музыкальные хиты всех времен и народов. 14 февраля, 19.00, на сцене ДК профсоюзов. Билеты: 6 - 20 руб.