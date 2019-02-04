В Минске проходит национальный отбор «Евровидения-2019»

Понедельник выдался для членов жюри нацотбора «Евровидения» непростым. Их ушам предстоит прослушать 90 исполнителей (вообще-то было подано 113 заявок, но не все смогли приехать (были поданы заявки от исполнителей из 16 стран!), а кого-то отсеяли на предпрослушивания из-за слишком уж низкого уровня представленной песни).

Напомним, в этом году исполнителя выбирает только жюри – зрители не голосуют. В жюри в этом году в него пригласили Германа, Тео, Алену Ланскую, Ольгу Вронскую, телеведущего и комментатора «Евровидения» Евгения Перлина, продюсеров Андрея Калину и Анжелину Микульскую и других. За процессом отбора может следить любой желающий в режиме онлайн на сайте tvr.by.

Национальный отборочный тур конкурса песни "Евровидение-2019".

В прошлом году было множество обид из-за того, что участников прерывали, не давая исполнить песню до конца. В этот раз сделали «работу над ошибками» и слушали до конца, даже если было очевидно, что исполнитель поет плохо и песня никакая.

Грузинка Марина Грегори, прославившаяся своим забавным клипом на конкурсную песню I still love you, где она посредством монтажа вышагивает по красной дорожке рядом с президентом Беларуси, приехала одной из первых. Марина призналась «Комсомолке», что ее клип вызвал ажиотаж, и теперь ей пишут фанаты со всего мира. Так что результат этого шуточного видео превзошел все ожидания. Зал оживился, когда она вышла на сцену. Артистка предстала в черном балахоне. Голос есть – но в целом выступление получилось не очень. Ожидали что-то смешное – но Марина была предельно серьезна. Алена Ланская снимала ее выступление в Инстаграм, а Тео притопывал ножкой.

Эпатировал публику 60-летний украинец Павел Лашейчук. Мужчину можно было услышать еще в ходе – он там громко репетировал. Нам сказал, что записал 26 вариантов свой песни, но так получилось, что дома у него нет компьютера, фонограмму обещали переслать – но что-то пошло не так. Когда Павлу Анатольевичу предложили спеть акапелла, тот замахал руками:

– Что вы, там же красиво женский голос прописан! Я так не могу!

В итоге фонограмму нашли в интернете, Павел надел странную шапку, затем снял ее со словами: «Одна женщина с бородой уже выиграла «Евровидение», так я уже не буду эпатировать». Песня оказалась не менее странной, чем головной убор Павла Анатольевича. Но, похоже, номером он был доволен и выразил уверенность, что пройдет в финал.

Впервые в отборе участвовала Татьяна Вайтович из Новогрудка. В родном городе она местная звезда, поет уже 30 лет, в основном выступает в местном ДК. К выступлению на нацотборе Татьяна подготовилась серьезно: песню «Улетаю» написала сама, а красный костюм в национальных мотивах заказала из Европы.

- Улетаю, улетаю, звезды в небе зажигаю…, - затянула она.

Неожиданно было увидеть среди претендентов темнокожего белоруса Андруся Такиданга и его группу «Ретро». Участвовать в отборе решили спонтанно. Песню на белорусском языке «Хваля любовi» написали за неделю до отбора.

Испанец Браин Лефт приехал в Минск из города Боргос. Браин рассказал «Комсомолке», что 5 лет назад участвовал в шоу талантов в Испании и вошел в топ-5 лучших из 3000 претендентов . Кстати, он исполняет только свои песни, которые поет с друзьями-музыкантами. Однако пока зарабатывает на жизни другим способом - работает поваром в кафе.

- Я приехал в Беларусь потому, что в Испании конкуренция намного выше. Слежу за творчеством белорусских исполнителей. Знаю, Тео - он, кстати, в жюри. Еще Анжелику Пушнову и Анастасию Малашкевич, - бесхитростно сказал Браин.

Посетил белорусский нацотбор звезда из Португалии Карлос Коста. Карлос известен в своей стране благодаря по шоу «Голос», Idol и еще нескольким реалити-шоу, ну а также не последнюю роль в его популярности сыграл его экстравагантный образ.

- Я так рад приехать в Беларусь. Когда увидел снег в иллюминаторе самолета, закричал от восторга! - рассказывает Карлос «Комсомолке» и бросился целоваться в знак приветствия. Два раза чмокнув в щечку, уточнил - а сколько раз целуются в Беларуси?

Судя по всему, прослушивание затянется до вечера. О том, кто прошел в топ-10, мы узнаем лишь в вечернем выпуске новостей на «Беларусь-1».