2019-02-04T15:11:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусы тратят на базовый набор продуктов почти 50% минимальной зарплаты, поляки - 17%

По покупательной способности наша минималка из всех соседей обошла только украинскую
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Белорусы тратят на базовый набор продуктов почти 50% минимальной зарплатыБелорусы тратят на базовый набор продуктов почти 50% минимальной зарплатыФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В нынешнем году минимальная зарплата в стране - 330 рублей. Это та сумма, меньше которой не могут получать люди, работающие на полную ставку. Аналитики портала Picodi.com решили подсчитать, какую долю этой суммы займет покупка базового набора продуктов на месяц. А заодно - сравнить этот показатель с 51 страной.

Базовый набор получился таким: 10 литров молока, 10 буханок хлеба по полкило, 1,5 кг риса, 20 яиц, 1 кг сыра, 6 кг говядины и мяса птицы, 6 кг фруктов и 8 кг овощей.

- Продукты, находящиеся в этом списке, удовлетворяют потребность взрослого человека в углеводах, белках, клетчатке и минеральных веществах. Цены на эти товары постоянно отслеживаются в том числе и международным сообществом, - объясняют свой выбор эксперты.

В Беларуси такой набор в среднем потянет на 135 руб. 71 коп. Кроме того, для чистоты эксперимента из минималки вычли налоги и страховые взносы. Осталось 283 руб. 80 коп. чистыми. Получается, что стоимость продуктовой корзины занимает почти половину минимальной зарплаты - 47,8%.

По покупательной способности наша минималка отстает практически от всех соседей. Ниже только Украина, где на покупку того же набора продуктов уходит 50,9% минимальной зарплаты. Да и сама минималка там ниже - 108 долларов. Россия оказалась на одну строчку выше нас: минимальная зарплата там - 145 долларов, стоимость продуктовой корзины занимает 46,2%. А выше всех из наших соседей расположилась Польша с минимальной зарплатой 433 доллара и стоимостью продуктов в 17,1%

А на первом месте в рейтинге - Австралия. Минималка там солидная - 1975 долларов, при этом продукты относительно заработков стоят так мало, что на стоимость той же продуктовой корзины уйдет 6,7%. Это порядка 132 долларов (или примерно 284 белорусских рубля в пересчете).

где на минимальную зарплату можно купить больше продуктов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

где на минимальную зарплату можно купить больше продуктов?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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