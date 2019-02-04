Минское «Динамо» возглавил тренер, который помог «Спартаку» стать чемпионом впервые за 16 лет

Минское «Динамо» в начале года официально рассталось с Сергеем Гуренко, который почти два полных года руководил командой как главный тренер.

Сергей Гуренко и футболисты основы покинули минское «Динамо»

Сергей Гуренко: Скучно вам будет без меня

Долгое время должность оставалась вакантной. После выхода из отпуска динамовцы работали под началом Артема Челядинского, который в прошлом году тренировал молодежную команду. С ним же «Динамо» в прошлый понедельник отправилось на сбор в Турцию. И только в пятницу клуб официально презентовал нового главного тренера - 51-летнего Романа Пилипчука.

Он родился в Украине. Карьеру игрока начал во Второй лиге чемпионата СССР, затем успел стать бронзовым призером с московским «Динамо», поиграть за «Спартак» из Владикавказа и четыре израильских клуба с одинаковым названием «Маккаби». В 2000-м начал карьеру тренера в донецком «Металлурге», с которым дважды становился бронзовым призером чемпионата Украины. В его послужном списке много мест работы («Кривбасс», «Заря», «Шинник», «Дачия», московское «Динамо», сборная Таджикистана), причем лишь дважды он работал главным тренером («Спартак» из Юрмалы и «Олимпик» из Донецка) и редко он задерживался в одном клубе на два года и дольше.

Наибольшую известность Пилипчук получил во время работы в «Спартаке». В июне 2016-го он пополнил тренерский штаб Дмитрия Аленичева, а затем ассистировал Массимо Каррере, отвечая за аналитику, тактику и разбор соперников. Все отмечали его щепетильность и фанатичную работоспособность. Каррера его ценил, фактически Пилипчук был правой рукой итальянского тренера.

- Пилипчук так разбирает и объясняет, что мы реально выходим и знаем, как обыграть соперника, - рассказывал один из спартаковцев «Чемпионату».

В мае 2017-го «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. А год спустя Пилипчук ушел из клуба, поблагодарив всех, кроме Карреры. Есть разные версии причин его ухода: как недовольство тем, что итальянец пригласил в свой штаб соотечественников, чьи функции пересекались с Пилипчуком, так и разные взгляды на историю с опальным Глушаковым (Каррера сослал футболиста в дубль).

Сам Пилипчук говорил, что хотел начать работу главным тренером, но вновь трудился ассистентом – у Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате». И вот предложение от «Динамо».

- Прежде всего, для меня это действительно новый вызов, новые возможности. Сегодня я стал частью клуба с большими традициями. Надеюсь, с ним я добьюсь очень многого. Очень благодарен руководству за то, что мне доверяют и сделали это предложение. Очень много теплых слов, приятных напутствий. Я получал поздравления и от болельщиков «Спартака», «Ахмата», клубов, в которых трудился еще ранее. Отдельно хотелось бы еще раз поблагодарить Рашида Рахимова. Также, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо всем, кто меня поприветствовал в Беларуси.

Тренер уже нагрузил команду и посмотрел ее в деле (0:0 с дублем донецкого «Шахтера» и 0:2 со словацким «Ружомберок»).

- Самое главное, что я увидел: у этих ребят есть энергетика победителей. В остальном же работы у нас предстоит много. Безусловно, есть положительные моменты, которые обнадеживают, но пока, повторюсь, нас ожидает хороший объем работы, - сказал Пилипчук клубной пресс-службе.

Уже 9 марта «Динамо» играть матча ¼ финала Кубка Беларуси – в соперниках «Слуцк». Чемпионат стартует 29 марта.