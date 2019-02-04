Подарки на 14 февраля в Минске: что подарить и где купить?

В этом году День святого Валентина выпадает на четверг. Поэтому у вас два варианта: или не очень пышно отметить день всех влюбленных посреди недели (все-таки завтра на работу), или дождаться выходных и устроить что-нибудь интересненькое.

Какой бы сценарий вы ни выбрали, не относитесь к этому слишком серьезно: дело в конечном счете не в дате, не в подарках, а в отношении. Но если идей нет, а порадовать чем-то конкретным, а не просто поцелуем все-таки хочется – что делать?

Вот несколько идей подарков, которые можно купить в Минске к 14 февраля.

1. Цветы

Не банальность, а классика: практически все женщины любят цветы. Если только ваша дама отдельно не подчеркивала, что ужасно не любит возиться с розами, смело дарите. Или закажите доставку с запиской – так получится даже романтичнее! Цена – от 2 рублей за цветок.

Фото: Alex Smyntyna

2. Украшения

Второй практически беспроигрышный вариант – украшения. Причем и для женщин, и для мужчин. Вряд ли кто-то из дам откажется от нежного шарма Pandora (тем более, у них появилась новая романтическая коллекция с сердечками) или нежного колечка из «Зорки». А мужчине, если он носит, конечно, можно презентовать цепочку или браслет. Подарочек выйдет дорогой, от 60 рублей, зато памятный.

3. Косметика

Та же история, что с украшениями. Если человек интересуется, это будет попадание в десяточку! Но помните, что дарить можно то, чем человек точно пользуется – промахнуться можно и с маркой, и с запахом, и со структурой. Так что тут два варианта: или подсмотреть, что стоит на полочке в ванной, или вручить сертификат. Суммы в сертификатах начинаются от 20 рублей.

4. Что-то спортивное

Ничто так не сближает, как совместное переживание ярких эмоций. Картинг по двухэтажной трассе, кажется, отличное место для их получения! 10 минут для одного человека стоят 12 рублей. Минут за 20 вы гарантированно станете ближе – и вам явно будет, что обсудить.

Если машинки не ваше, идите на каток. Возьмите напрокат коньки за три рубля, оплатите от 4 до 8 рублей за 45 минут – и, взявшись за руки, романтично катитесь по льду в светлое будущее. Возможно, кто-нибудь пару раз упадет, но в отношениях по-другому и не бывает.

Но вообще лучше всего подходит к такому дню стрельба из лука или арбалета. За 18 рублей человека будут два часа правильно держать оружие, натягивать тетиву, целиться – и поражать своего спутника своими способностями бить прямо в цель. Купидон одобряет!

5. Релакс

Часовой сеанс массажа всего тела в Минске стоит 45-50 рублей. Пять сеансов – около 200 рублей. А благодарность и любовь, которую вы почувствуете в ответ, бесценна.

6. Что-то солидное

Самый грамотный путь – действовать по ситуации. У мужчины нет ремня? Подарите, цена – около 30 рублей. Истрепалось портмоне? Можно найти крутое из натуральной кожи, от 70 рублей.

7. Билет на концерт

Если ваша половинка считает, что любой материальный подарок проигрывает впечатлениям, покупайте билеты на концерт. 14 февраля в Prime Hall Владимир Пугач и Co представит влюбленным новую программу «Крылы» (40 - 88 рублей), а Дядя Ваня – в КЗ «Минск» (10 - 25 рублей). Кстати, некоторые новые песни для «Дяди Вани» написал Игорь Брусенцев, который работал с Николаем Носковым.

Фото: Натан Антанович

15 февраля в Минске пройдет концерт «Воплей Видоплясова» (40-90 рублей), а 22 февраля – шведских металлистов Dark Tranquillty (60 рублей).

8. Или не на концерт

14 февраля в Минске в Ботаническом саду начинается уникальное шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей». Можно будет уютно погулять и пофотографироваться (билеты от 10 до 16 рублей).

Или просто сходить на что-нибудь романтическое в кино: 14 февраля в Минске можно будет посмотреть комедию «Семь ужинов» (о том, как пара спасает отношения после пяти лет совместной жизни). Цена вопроса – 5 рублей, идет в «Октябре» и в «Центральном». Или, тоже хорошо, семь французских, итальянских и российских короткометражек о любви в Silver Screen в «Галилео»: «Горилла», «Экстренный вызов», «Марджи», «Ретросекс», «Я тебя вижу», «Святое сердце», «Про любовь» - каждая 15-17 минут. Билет на все стоит 9 рублей.

9. Совместная фотосессия

Максимум пара часов с профессиональным фотографом – это годы воспоминаний. Цена – от 30 до 80 рублей в час.