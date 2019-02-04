2019-02-04T16:09:51+03:00
Общество
КП Беларусь

В феврале «каля нуля». Ждем раннюю весну?

Определить, скоро ли потеплеет, можно по длине сосулек
Ирина КАЛИНИНА
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Длинные сосульки считаются приметой затяжной весны.Длинные сосульки считаются приметой затяжной весны.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Февраль нынче совсем не лютый: последний месяц зимы начался с оттепели, луж и моросящего дождя. Осенние ботинки больше подходят для такой погоды, чем зимние валенки.

- В ближайшие дни по ночам будет подмораживать, а днем сохранится температура, близкая к нулевым отметкам, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В среду днем от -3 до +3, местами кратковременный снег, на дорогах гололедица. В ночь со среды на четверг подморозит: ожидается -2…-8, при прояснениях до -9…-12. Днем в четверг ожидаем -3…+3.

Судя по долгосрочным прогнозам на сайтах gismeteo.by и accuweather.com, температура «каля нуля» продержится весь февраль. Да и народные приметы говорят о том, что сильных морозов ждать уже не стоит: считается, что каким был день 1 февраля (а он был довольно теплым), таким будет и весь месяц.

Значит ли это, что весна уже наступает зиме на пятки? Знаменитый сурок Фил в США предсказал в этом году раннюю весну. Впрочем, статистика говорит, что его прогнозы часто не сбываются.

Скоро ли уйдет зима, во многих зоопарках определяют по поведению медведей. В Минске косолапый уже начал выбираться из берлоги, однако его пробуждение может быть связано не столько с погодой, сколько с городским шумом.

Этнолог Елена Довнар-Запольская говорит:

- Будет ли весна ранней, в народе определяют по Татьяниному дню 25 января. Судя по тому, что в этот день погода была не слишком приятной, весна будет затяжной. Хорошей приметой считается увидеть капель на Громницы 15 февраля.

А еще Елена Михайловна советует обращать внимание на сосульки, чтобы определить, скоро ли придет весна. Если они будут длинными, то скорого прихода весны ждать не стоит. А если нет, то доставать из шкафов весенние плащи и куртки можно будет раньше, чем обычно.

Кстати, февраль 2018-го начинался с плюсовой температуры, а закончился морозами ниже 10 градусов. Март был холодным, зато апрель порадовал жарой.

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