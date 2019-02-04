13-17 февраля: форум экспериментальных пластических театров Беларуси «ПлаSтформа»

13-17 февраля в Минске пройдет VII Открытый форум экспериментальных пластических театров Беларуси «ПлаSтформа-2019».

Форум по праву считается одним из самых необычных культурных событий нашей страны. Его программа традиционно представит зрителям широкую панораму пластического эксперимента: физический театр, хореографические и пластические спектакли, современная пантомима и «визитная карточка» ПлаSтформы – буто, которое так редко можно увидеть в Беларуси.

Впервые в зарубежной программе будут представлены Австрия и Китай. Кроме того, в афише проекты из Чехии, Израиля, Польши и России.

Помимо показов, в рамках форума состоятся лекции-перформансы и мастер-классы иностранных гостей форума, а также круглый стол, посвященный проблеме нетворкинга в перформативной среде.

События ПлаSтформы пройдут на нескольких площадках: Республиканского театра белорусской драматургии, Национального центра современных искусств, Музея Заира Азгура и ОК16.

Афиша VII Открытого форумо экспериментальных пластических театров Беларуси «ПлаSтформа-2019».

Билеты в кассах РТБД, НЦСИ, а также на bycard.by и bezkassira.by

Подробная информация о спектаклях в соцсетях: Фейсбук, Вконтакте, Instagram и на сайте www.plastforma-minsk.art

ПлаSтформа неизменно привлекает внимание широкого круга зрителей. «Секрет» пластических спектаклей в том, что действие складывается из ярких визуальных и телесных образов, поэтому вместо заготовленных текстуальных смыслов предлагает зрителю диалог на особо чувственном, кинестетическом языке. Один из участников ПлаSтформы, польский актер и режиссер Юзеф Маркоцкий отметил: «Слово бывает однозначно, а пластика и форма дают человеку свободу интерпретации – каждый сам для себя может что-то понять».

Так, например, спектакль «EMPTY SET» Нго Ман Чеанг (КНР, Макао) в некотором смысле про каждого из нас – живущих в современном обществе, где так много стандартов и так мало человечности. А экзистенциально напряженный, глубокий и сильный моноспектакль «PAULA» Ирис Хайцингер (Австрия) об одиночестве не оставит равнодушным ни одного чуткого зрителя (а на кого-то, возможно, подействует психотерапевтически). Обе постановки будут показаны 15 февраля в рамках Вечера моноспектаклей (РТБД, 19:00).

Программа ПлаSтформы сможет доставить особенное удовольствие и зрителям с обширным бэкграундом. Так, например, спектакль «FEMINA»Юзефа Маркоцкого (г. Вроцлав) основан на биографии и творчестве известного польского писателя и художника Бруно Шульца. В сюрреалистичной манере эта постановка исследует образ женщины, навеянный «Книгой идолопоклонства» и сборником рассказов «Коричные лавки». Работу Юзефа Маркоцкого можно будет увидеть 17 февраля (НЦСИ, 16:00).

Еще одна постановка, отсылающая к жизни и творчеству известного писателя и потому заслуживающая особого внимания, – «Человек по имени ...» физического театра OddDance (г. Санкт-Петербург), будет показана 14 февраля (ОК16, 20:00). Спектакль посвящен Льюису Кэрроллу и воплощает тонкую, немного ироничную версию мироощущения писателя через 20 лет после написания «Алисы в стране чудес». Сможет ли Кэрролл заново поверить в ту страну чудес, которую сам создал?

Традиционно ПлаSтформа представляет проекты независимых беларусских театральных коллективов. В этом году – хореографический спектакль Валерии Хрипач «Между простым и сложным», созданный в рамках летней театральной резиденции ОК16. Увидеть новую работу можно будет 16 февраля (ОК16, 20:30).

Отдельной страницей программы ПлаSтформы станет вечер современной хореографии Choreo content, который состоится 17 февраля (РТБД, 19:00). Помимо начинающих и известных беларусских хореографов, в вечере примет участие гостья из Израиля Адас Эшель с сольной работой «Drive».

Впечатлениями от увиденного можно будет обменяться на традиционных обсуждениях после спектаклей. Кроме того, в этом году ПлаSтформа представит образовательную программу в новом, необычном формате: лекция и перформанс будут концептуально связаны. Так, перформер и исследователь Антонин Бринда (Чехия) 13 февраля представит в музее З. Азгура трёхчасовой перформанс «In Heaven», в течение которого он будет беспрерывно исполнять одноименную композицию, известную по фильму Дэвида Линча «Голова-ластик». 14 февраля перформанс продолжится лекцией о боди-арте как самодостаточном перформативном жанре (Музей З. Азгура, 18:00).

В таком же формате, лекция + перформанс, пройдет 16 февраля Вечер Люблинского Театра Танца (НЦСИ, 17:00). Вначале прозвучит лекция Ханны Стжемецкой – хореографа и основательницы Люблинского Театра Танца. Она расскажет, как ее труппа прошла путь от любительского коллектива к профессиональному. А затем зрители увидят перформанс Рышарда Калиновского, нынешнего арт-директора Люблинского Театра Танца, где использован видеофрагмент спектакля «DC 5861494», поставленного Ханной в 2000 году. В своей работе «Последнее соло К.»Рышард смотрит на человека, которым он был почти 20 лет назад, и невольно думает о том, а что, если бы...

Практической частью образовательной программы остаются мастер-классы. В этом году у желающих есть возможность поучиться техникам contemporary dance, минималистичной точности и чистоте движения, современной пантомиме, работе с энергетическим ядром тела в сочетании с дзен-практиками и многому другому. Ведущие тренингов – Григорий Глазунов (хорегораф-педагог, руководитель физического театра OddDance), Нго Ман Чеанг (хореограф), Юзеф Маркоцкий (актер и режиссер Вроцлавского физического театра формы), Адас Эшель (хореограф).

Также мы рады пригласить всех заинтересованных на круглый стол, посвященный актуальной для беларусского перформативного сообщества проблеме нетворкинга. Своим опытом и интересными кейсами поделятся приглашенные спикеры/ки: Антонин Бринда расскажет о I фестивале перформанса и саунд-арта «ПерфорМенск», Наталья Жестовская и Григорий Глазунов (OddDance) – о фестивалях «Голос тела» и «БутоЁ», Ханна Стжемецкая и Рышард Калиновский (Люблинский театр танца)поговорят о Международном фестивале театров танца в Люблине и «Польской Платформе Театров Танца 2019».

Билеты в кассах РТБД, НЦСИ, а также на bycard.by и bezkassira.by

Подробная информация о спектаклях в соцсетях: Фейсбук, Вконтакте, Instagram и на сайте www.plastforma-minsk.art