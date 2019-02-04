Министр ЖКХ: Тариф тепловой энергии покрывает не более 20% от ее себестоимости

В 2019 году расходы на услуги ЖКХ хотят снизить на 5% по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил министр ЖКХ Александр Терехов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

За счет чего планируют понизить стоимость услуг? Для начала котельные планируется перевести на местное топливо - щепки и торф, это удешевит тепло примерно на 20% по сравнению с использованием газа. Местное топливо уже используют в Витебской области, а вот в Брестской и Минской областях пока редко. По планам в 2019 году модернизацию проведут в 800 котельных страны, а за два года 100 котельных переведут на местные виды топлива.

На себестоимость теплоэнергии кроме вида топлива влияет также состояние трубопроводов (а у нас в год меняют около 4% труб). Эти два способа - то есть перевод на местные виды топлива и ремонт труб - и помогли сдержать одну из самых серьезных трат в жировке.

- Тариф тепловой энергии, который утвержден, покрывает не более 20% от ее себестоимости. […] Эти два мероприятия позволили нам за год не допустить роста себестоимости тепловой энергии, - сказал министр.

А вот тарифы на многие остальные пункты жировки не выросли из-за экономии организаций ЖКХ.

-Тарифы на техобслуживание жилфонда, лифтов, на обращение с твердыми коммунальными отходами по сравнению с прошлым годом не поднялись ни на копейку. В этом выражается снижение затрат, обеспеченное организациями коммунального хозяйства.

Постепенно планируют избавляться и от печного отопления в поселках и агрогородках. Вместо него будет электрическое.

- Для этого есть довольно комфортный тариф, 3,35 копейки за киловатт, - сказал Александр Терехов.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ в 2019-м решили повышать поэтапно. На 3,9 доллара повысили в январе, еще на 1,1 доллар повысят летом. Тем, кто не в состоянии осилить потяжелевшую жировку, помогает государство. Например, в прошлом году 300 тысяч семей получили на оплату ЖКХ 1,15 млн рублей. Причем государство было инициатором в 95% случаев.

- Человек не обращался в госорганы, не писал заявлений, не собирал справок. Оценив его материальное состояние, государство приняло решение об оказание поддержки, - рассказал глава Министерства ЖКХ.

КСТАТИ

Международный валютный фонд ранее отмечал, что повышение жировки на 5 долларов в год - это слишком медленно. Чтобы реанимировать белорусскую экономику, нужны более решительные реформы. Но власти ответили, что для населения быстрое повышение тарифов пройдет слишком болезненно, лучше подождать, пока достроится белорусская АЭС.